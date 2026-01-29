La CHD eleva a ocho los avisos hidrológicos activos, dos en nivel rojo, dos en naranja y otros cuatro en amarillo

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a lo largo de la jornada de este jueves, 29 de enero, hasta ocho los avisos hidrológicos que están activos, con dos estaciones en nivel rojo, dos en naranja y otras cuatro en amarillo, según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

En concreto, se encuentra en nivel rojo el río Huebra a su paso por las localidades salmantinas de Saucelle y Puente Resbala, aunque en ambos casos presenta una tendencia descendente.

En la provincia de Salamanca también se encuentra en nivel naranja el Duero a la altura de Saucelle-Duero, aunque también en este caso la tendencia del caudal es descendente.

Por su parte, están en nivel amarillo el río Eresma en Segovia capital; el Cea en Valderas (León); el Cega a su paso por Pajares de Pedraza (Segovia); el Eresma en Segovia capital; el Riaza a la altura de Languilla, también en la provincia segoviana, y el Támega, aunque en Rabal (Ourense).