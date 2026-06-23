La CHD garantiza el agua a Segovia capital mientras El Espinar rechaza asumir el coste del bombeo de urgencia

El embalse de El Tejo, ahora vacío. - AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

SEGOVIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) garantiza el agua en Segovia capital, mientras El Espinar rechaza asumir el coste del bombeo de urgencia para abastecer al municipio, tras el vaciado del embalse de El Tejo. La CHD y dos ayuntamientos segovianos han mantenido este 23 de junio una intensa actividad en torno a la garantía del abastecimiento de agua potable en la provincia, con situaciones diferenciadas en la capital y en el municipio de El Espinar.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, ha asegurado el mantenimiento del suministro a la ciudad de Segovia mediante la creación de un sistema provisional de conducción desde el Pontón Alto hasta la ETAP del Rancho del Feo, para lo que no se descarta recurrir a la declaración de obras de emergencia.

El compromiso se ha formalizado en una conversación telefónica con el alcalde de la capital, José Mazarías, quien ha trasladado a la presidenta su inquietud por la situación derivada de los retrasos en la firma del convenio que debe fijar la construcción y financiación de las infraestructuras definitivas de abastecimiento desde los embalses y reservas de la provincia.

Según ha explicado la CHD, los planes del organismo pasan por ejecutar de manera inmediata las conducciones provisionales entre el Pontón y la ETAP, mientras los servicios jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concluyen la revisión del documento del convenio, un trabajo que no se espera que esté cerrado hasta, al menos, la próxima semana. Ante este escenario, Mazarías ha pedido adoptar decisiones inmediatas y "no perder más tiempo" ante la llegada del verano, las altas temperaturas, el descenso de las reservas hídricas y el aumento del consumo. "Vamos tarde y las restricciones parecen inevitables", ha declarado el regidor.

Se da la circunstancia de que esta solución de conducciones provisionales entre el Pontón alto y el Rancho del Feo se propusieron como solución de urgencia para abastecer al alfoz de Segovia mientras gran parte de las reservas de Puente Alta (embalse de Revenga) se derivaban a la Mancomunidad de la Mujer Muerta y El Espinar, tras el vaciado del embalse de El Tejo (diciembre 2025) por el aviso de 'grave riesgo' de la presa, anunciado por la CHD.

RECORTES EN EL CONSUMO

El propio alcalde de Segovia ha admitido que, aunque las obras de la conducción provisional se ejecuten por la vía de emergencia, la necesidad de limitar el consumo de agua en la ciudad se plantea como segura. De hecho, Lafuente ha anunciado que solicitará por escrito que el Ayuntamiento de Segovia establezca esas restricciones. Mazarías ha precisado que, una vez que la CHD curse esa petición formal, él mismo emitirá un bando para fijar las condiciones y los horarios concretos de los recortes en el acceso al agua.

Mientras la capital recibe este compromiso de refuerzo del suministro, el municipio de El Espinar ha hecho pública su posición ante un requerimiento distinto remitido por la CHD, relativo al mantenimiento de los grupos electrógenos de las instalaciones de abastecimiento alternativo al embalse de El Tejo y a la asunción de los costes y obligaciones vinculados a esas infraestructuras. El Ayuntamiento ha respondido por escrito a la Confederación fijando su posición jurídica e institucional sobre este asunto.

En su contestación, el Consistorio ha manifestado que los ayuntamientos afectados no pueden asumir, en las condiciones actuales, la recepción ni el mantenimiento de estas instalaciones, al no existir convenio, encomienda de gestión, cesión administrativa ni ningún título jurídico válido que determine de forma expresa la transferencia de esas obligaciones. El Ayuntamiento ha subrayado además que no participó en la planificación, contratación, dirección ni recepción de las obras ejecutadas en el marco de la situación de emergencia que dio origen a estas infraestructuras.

Asimismo, el Consistorio advierte de que no consta una comunicación administrativa formal y suficiente que permita entender transferidas las responsabilidades de explotación, conservación y mantenimiento. Por ello, entiende que la remisión de un borrador de acta o el intento de entrega de unas llaves por parte de la empresa contratista no pueden producir, por sí solos, la asunción automática de obligaciones por parte del Ayuntamiento.

COSTE "INASUMIBLE" DE 50.000 EUROS MENSUALES

A esta posición jurídica se suma, según ha indicado el Consistorio, la imposibilidad material, técnica y económica de asumir de forma inmediata esta gestión en condiciones que garanticen la continuidad y seguridad del servicio. El Ayuntamiento ha cifrado el coste de esta asunción en torno a 50.000 euros mensuales, una cantidad que ha calificado de "inasumible" sin comprometer gravemente los recursos municipales y la prestación de otros servicios esenciales.

El Consistorio ha señalado que esta situación se produce en un momento especialmente sensible para el municipio, marcado por el incremento estacional de población propio del verano, las altas temperaturas y un contexto de alto riesgo de incendios forestales. En este escenario, el Ayuntamiento ha defendido como prioritario preservar con todas las garantías el abastecimiento de agua potable a la población y ha expresado su confianza en que la CHD mantenga asegurado el suministro desde Puente Alta.

Finalmente, el Ayuntamiento de El Espinar ha reiterado que su actuación responde exclusivamente a la defensa del interés general, a la protección de los vecinos y a la necesidad de salvaguardar la continuidad de un servicio público esencial. Con este propósito, ha hecho públicos tanto el escrito remitido por la Confederación como su contestación formal, en el marco de su compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer una cuestión de especial relevancia para el municipio.