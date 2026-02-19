La CHD mantiene en 28 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, cuatro en rojo, seis en naranja y 18 en amarillo

El CECOPI de Soria ha acordado medidas extraordinarias ante las inundaciones en San Esteban de Gormaz - JCYL

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha mantenido en 28 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este jueves, 19 de febrero, y bajan de cinco a cuatro los que se encuentran en nivel rojo.

Además, hay otros seis avisos en naranja (Gormaz y Navapalos en Soria, Aranda de Duero (Burgos), San Miguel del Pino y Herrera de Duero (Valladolid) y Toro en Zamora) y se mantienen en 18 los nivel amarillo.

El principal río con estaciones con tres avisos rojo es el Duero con tramos en este nivel por la salida del embalse de La Cuerda, en la provincia de Soria; Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, en Valladolid. Mientras que está en rojo también el río Riaza en Linares de Arroyo (Segovia).