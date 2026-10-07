CHD matiene abierto hasta el 15 de octubre el plazo para ampliar campañas de riego y ha recibido tres solicitudes

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha recibido tres solicitudes para ampliar la campaña de riego, que concluyó el pasado 30 de septiembre aunque las peticiones se podrán registrar hasta el 15 de octubre, como así lo ha recordado el organismo de cuenca.

Asimismo, la CHD recuerda que, para acceder a una posible ampliación es imprescindible que el solicitante no haya superado la dotación asignada para su sistema de explotación y que el embalse correspondiente disponga de un volumen de reservas por encima del valor establecido como mínimo.

La solicitud deberá contener información mínima como los periodos durante los que se pretende derivar el agua, la superficie, el tipo de cultivo, el volumen total o el caudal instantáneo máximo que se quiere utilizar.

La CHD ha recibido una solicitud del Sindicato Central de Barrios de Luna con una propuesta que contempla dos riegos. El primero, previsto del 7 al 9 de octubre ha sido autorizado mientras que el segundo, sin embargo, está previsto para los días 21, 22 y 23 de octubre, fechas que exceden el plazo máximo establecido y sólo podrá ser autorizado, en su caso, y con carácter excepcional, previa presentación de una nueva solicitud debidamente justificada y motivada.

El Sindicato Central de Barrios de Luna no ha agotado la dotación asignada para el Sistema de Órbigo y el volumen requerido puede ser atendido desde Barrios de Luna, un embalse con un volumen almacenado a 1 de octubre de 73,2 hectómetros cúbicos.