La CHE advierte de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de Burgos por riesgo de lluvias intensas

BURGOS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir "crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos" en el sector de la cuenca del Ebro de la provincia de Burgos durante la tarde de este jueves 25 de junio por riesgo de lluvias intensas.

El órgano de cuenca ha recomendado, a través de un comunicado, a los ciudadanos que estén "atentos" a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en esta página web.

"Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil", finaliza el comunicado.