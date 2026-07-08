CHE alerta de posibles crecidas de cauces menores y barrancos en zonas de Burgos, La Rioja, Álava, Navarra y Aragón

La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro - CHE

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de la posibilidad de que se produzcan crecidas en cauces menores y barrancos en buena parte de la cuenca a lo largo de este miércole, ya que se esperan fenómenos tormentosos.

Las probables crecidas súbitas afectarían, según ha afirmado la CHE,a Cantabria, Castilla y León (Burgos), La Rioja, País Vasco (Álava), Navarra y Aragón.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.