SALAMANCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación del Cáncer (CSIC, USAL, FICUS) ha indicado que, pese a los "importantes avances" registrados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, uno de los principales obstáculos continúa siendo la capacidad de las células tumorales para adaptarse y desarrollar resistencia a las terapias, incluso después de haber respondido inicialmente a ellas.

El cáncer de pulmón es uno de los "grandes desafíos" de la investigación oncológica, tanto por su elevada incidencia como por su mortalidad. En España se diagnosticarán 34.908 nuevos casos en 2026, de los cuales 23.079 corresponderán a hombres y 11.829 a mujeres.

Su impacto es especialmente significativo en términos de mortalidad, ya que es el tumor que más fallecimientos provoca tanto en España, con 23.297 muertes en 2024, como a escala mundial, donde ese mismo año se estimaron aproximadamente 2,6 millones de nuevos diagnósticos y 1,9 millones de fallecimientos, han indicado desde el CIC en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los grandes avances de la investigación del cáncer de pulmón ha sido identificar las alteraciones genéticas que impulsan el crecimiento de determinados tumores y condicionan su respuesta a los tratamientos.

Entre ellas destacan las mutaciones en KRAS, uno de los genes de la familia RAS, cuyas proteínas actúan como interruptores moleculares que regulan procesos esenciales como el crecimiento y la supervivencia celular. Cuando determinadas mutaciones mantienen activadas estas señales, pueden favorecer la proliferación descontrolada de las células y contribuir al desarrollo del cáncer.

Las mutaciones en KRAS están presentes en aproximadamente el 25-30 por ciento de los cánceres de pulmón no microcíticos no escamosos, uno de los principales grupos de tumores pulmonares. Durante décadas, esta proteína fue considerada una diana terapéutica especialmente difícil de abordar farmacológicamente.

Sin embargo, los avances en el conocimiento de su estructura y funcionamiento han permitido desarrollar tratamientos dirigidos contra determinadas variantes, como KRAS G12C, presente en alrededor del 13 por ciento de los adenocarcinomas de pulmón.

Estos avances han supuesto un cambio relevante en el abordaje molecular de la enfermedad, al abrir "nuevas opciones" terapéuticas para determinados pacientes y demostrar que algunas alteraciones genéticas que antes parecían difíciles de tratar pueden convertirse en objetivos de tratamientos específicos.

A pesar de estos avances, la resistencia a los tratamientos continúa siendo uno de los "grandes retos" frente al cáncer de pulmón. Las células tumorales pueden adquirir nuevas alteraciones genéticas o activar vías de señalización alternativas que les permiten sobrevivir y seguir creciendo, incluso cuando una terapia ha conseguido frenar inicialmente su proliferación.

Este fenómeno también se observa en tumores con mutaciones en KRAS. Aunque el desarrollo de inhibidores específicos ha ampliado las opciones de tratamiento para determinados pacientes, su eficacia puede verse limitada por la aparición de resistencias. Estas pueden deberse tanto a nuevas alteraciones en la propia proteína KRAS como a la activación de otros mecanismos moleculares que permiten a las células tumorales eludir la acción de los medicamentos.

Adicionalmente, en tiempos recientes se ha comprendido la importancia del microambiente tumoral (un ecosistema complejo compuesto por células inmunitarias, fibroblastos, vasos sanguíneos y matriz extracelular) que interactúa de forma compleja con las células tumorales facilitando su crecimiento y condicionando la respuesta terapéutica.

AVANCES

El CIC de Salamanca, avanza en "aproximaciones pioneras" para comprender cómo progresan los tumores y desarrollan resistencia a los tratamientos. En el ámbito del cáncer de pulmón, el equipo liderado por Esther Castellano investiga cómo las mutaciones en KRAS no solo favorecen el crecimiento de las células tumorales, sino que también modifican el tejido que las rodea.

En concreto, estudia cómo estas alteraciones influyen en el comportamiento de los fibroblastos, células que pueden contribuir a crear un entorno favorable para la progresión de la enfermedad. Esta línea de investigación busca identificar nuevas oportunidades terapéuticas dirigidas tanto a las células cancerosas como a los elementos de su entorno que favorecen su supervivencia.

Por otra parte, Matthias Drosten investiga cómo tratar los tumores de pulmón impulsados por alteraciones en el gen KRAS y cómo evitar que se vuelvan resistentes a los tratamientos. Su equipo busca nuevos puntos débiles de estos tumores y estudia la proteína Capicua, que actúa como un freno del crecimiento tumoral, para comprender cómo su funcionamiento influye en la enfermedad y en la respuesta a las terapias.

En paralelo, un estudio liderado por David Santamaría desde el CIC, en colaboración con el IRB Barcelona, ha demostrado que la eliminación selectiva de una variante mutada de la proteína KRAS provoca una marcada reducción de los tumores de pulmón en modelos experimentales de ratón.

Sin embargo, los investigadores observaron que muchos tumores acababan reapareciendo al desarrollar mecanismos que impedían eliminar eficazmente esta proteína. Publicado en la revista científica Cancer Research, el trabajo aporta nuevos conocimientos sobre cómo las células tumorales consiguen escapar de determinadas estrategias terapéuticas y abre la puerta a estudiar combinaciones de tratamientos que permitan retrasar o superar estas resistencias.

Identificar cómo se producen estos cambios y qué mecanismos utilizan las células cancerosas para sobrevivir es fundamental para diseñar nuevas combinaciones terapéuticas, con el objetivo de retrasar o superar determinadas resistencias y conseguir respuestas más duraderas, concluye la información.