El Ciclo de Encuentros para el feminismo de Soria se consolida con conferencias, talleres y un guiño a Palestina

La concejal Gloria Gonzalo presenta el VI Ciclo de Encuentros para el Feminismo de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VI Ciclo de Encuentros para el Feminismo de Soria se consolida en la ciudad con conferencias de mujeres referentes, talleres y un guiño a Palestina en una programación que comienza en noviembre y se prolongará hasta junio.

Durante el ciclo se abordarán temas como la mujer en Palestina, el aborto, la violencia de género, el edadismo, el racismo o la prostitución, con una programación que coge ideas de ediciones anteriores.

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha presentado el Ciclo de Encuentros para Feminismo que cumple seis ediciones con una identidad política en la ciudad y un "referente estatal". "No es un programa sin más, es feminismo institucional que se planifica, se evalúa, se escucha y se sostiene en continuidad", ha recalcado la concejal sobre "una de las acciones más importantes de la concejalía con muchas mujeres referentes que han pasado por los seis ciclos".

Un ciclo que nace de las ideas recogidas en las evaluaciones anteriores sobre en qué temas se quiere profundizar, qué vacíos han percibido o qué líneas estratégicas se deben tratar con más rigor, y sobre esa base se elabora la programación, que continúa con el formato de una conferencia al mes y talleres, han detalladolid.

El ciclo hace un guiño a Palestina entregando un pañuelo a las participantes, así como con el cartel, obra de Lola Gómez.

VARIOS TEMAS

Así, el mes de noviembre se abre el ciclo con una mesa redonda el viernes 14 con la 'Resistencia feminista desde al arte en Palestina', moderada por Cristina Andreu para dar paso al sábado 29 al taller 'Danzar la esencia: Danza, identidad y cuidado' por Henar Fuentetaja.

En diciembre, Paula Boira hablará el viernes 12 de 'La conquista del derecho al aborto en España: pasado, presente y futuro'. También habrá dos talleres, el viernes 19 de 'Dicharacheras' por Sonia Ruiz y el sábado 20 'Danzar la esencia: Danza, identidad y cuidado' por Henar Fuentetaja. Marina Marroquí regresa el 16 de enero para ofrecer la conferencia 'Conoce, detecta y escapa de la violencia del género'.

Este mes se celebrará el sábado 17 el taller 'Cómo construir una educación afectivo-sexual más allá del porno', 'Dicharacheras' el viernes 23 y 'Danzar la esencia: Danza, identidad y cuidado' el sábado 24. En febrero, Beatriz Gimeno ofrecerá la ponencia '¿Qué hay de malo en la prostitución?' el viernes 6.

En cuanto a los talleres, el sábado 7 será el turno de 'Semillas de cuidado' de Sheila Mena. El viernes 20, turno para 'Dicharacheras' y el martes 24 el teatro 'Orlando de Virginia Woolf', de la compañía Teatro Defondo.

MÁS PROGRAMACIÓN

El 27 de marzo será el turno de Lucía Asué con 'Racismo cotidiano con perspectiva de género'. Un mes donde de nuevo se celebrará el taller 'Dicharacheras' el viernes 20 y 'Herramientas para detectar y prevenir el racismo en el ámbito educativo', por Lucía Asué, el sábado 28.

La creadora de 'Dominga', Elisabeth Justicia, estará en Soria el viernes 10 de abril con 'Dominga habla sola: ¿Demasiado mayor para qué? La edad como frontera inventada'.

El sábado 11 se celebrará el taller 'Dominga habla sola, más sabias que antes, más libres que nunca' por la propia Elisabeth Justicia, así como el 'Dicharacheras' el viernes 17. En mayo, el vienes 15, Nuria Varela abordará 'Los mapas del poder'. El domingo 10 habrá teatro con 'Nadia' así como los talleres 'Duero, un río de danza.

Danza en la naturaleza' de Henar Fuentetaja el sábado 16 y 'Dicharacheras' el viernes 22. Pepa Cases estará los días 2 y 3 de junio en una actividad escolar en la calle: 'Pols de Pepa Cases dansa-teatre'. El taller Dicharacheras, el viernes 5 de junio, cierra el ciclo.