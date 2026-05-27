El ciclo 'De libros y letras' del Ayuntamiento de Ávila comienza una nueva temporada con el escritor Máximo Huerta - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha comenzado este miércoles una nueva temporada del ciclo 'De libros y letras' con la presencia del escritor y periodista Máximo Huerta en el inicio de la segunda edición de un ciclo que busca acercar a autores de primera línea del panorama literario nacional con los que entablar conversación y conocer su trayectoria o sus trabajos más recientes.

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, acompañado por la coordinadora del ciclo, Gemma Orgaz, ha dado la bienvenida a los asistentes que esta tarde han llenado el Auditorio de San Francisco en el inicio de esta segunda temporada.

El encargado de abrir el ciclo ha sido Máximo Huerta, Premio Primavera de Novela 2014, que ha cerrado en Ávila la gira de presentación de su última novela, 'Mamá está dormida' (Planeta, 2026), un trabajo que relata, entre ficción y realidad, su experiencia con su madre y que se convierte en homenaje a las madres que han ejercido y ejercen el papel de cuidadoras de los demás miembros de la familia.

El ciclo continuará el día 2 de junio, en el Auditorio de San Francisco, donde estará el Premio Nadal 2026, David Uclés, mientras que el escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias 2015, acudirá al Episcopio el 4 de junio y Boticaria García mantendrá un encuentro con el público en el Auditorio de San Francisco el 25 de junio.

La entrada a todas las presentaciones será libre hasta completar el aforo, según ha recordado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.