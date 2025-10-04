Cientos de personas claman en Valladolid contra el "genocidio" en Gaza y reclaman el embargo de armas a Israel

Cientos de personas han participado este sábado, 4 de octubre, en Valladolid en una protesta contra el "genocidio" del pueblo palestino en Gaza y han reclamado el embargo de armas y sanciones al Estado de Israel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este sábado, 4 de octubre, en Valladolid en una protesta contra el "genocidio" del pueblo palestino en Gaza y han reclamado el embargo de armas y sanciones al Estado de Israel.

La Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid ha convocado , en línea con una iniciativa desarrollada a nivel estatal, esta manifestación que ha comenzado sobre las 19.00 horas en la plaza de Fuente Dorada.

"Gaza resiste, Palestina vencerá" o "vosotros, sionistas, sois los terroristas" han sido algunos de los cánticos que ha emitido los participantes en esta protesta que ha recorrido el centro de la ciudad para concluir en el punto de partida.

Para la Plataforma Solidaria con Palestina, "los gobiernos están empezando a reaccionar muy tarde" y "están dejando claro que sólo la presión popular les puede hacer tomar decisiones que afecten al estado genocida de Israel".

En este sentido, considera que "el estado sionista no sólo ha dejado claro que continuará su genocidio contra el pueblo palestino", si no que "sin sanciones y sin consecuencias reales, lo intensificará".

"Solamente las movilizaciones en las calles pueden dar voz a la población masacrada y evitar una hambruna dirigida como arma de exterminio contra la población de la Franja de Gaza", defiende.