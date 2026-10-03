Miles de personas claman en Valladolid contra "el negocio de la vivienda" y abogan por la huelga general

Manifestación por la vivienda en Valladolid.- EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

Miles de personas se han manifestado este sábado en Valladolid en defensa del derecho a la vivienda y en contra el negocio con la misma y la especulación inmobiliaria, a la vez que han puesto en valor la huelga general como un "instrumento legítimo" para lograr unas condiciones de vida "dignas".

En una tarde lluviosa y con llaves en mano, que han agitado mientras han gritado sus demandas, cientos de vallisoletanos se han congregado a las 19.00 horas en Fuente Dorada en la segunda protesta convocada por el Sindicato de Vivienda de la ciudad desde que empezaron las movilizaciones a nivel nacional por el desahucio de Maricarmen en Madrid.

'Contra el negocio de la vivienda' ha rezado el cartel que ha encabezado la manifestación, de la mano de los miembros del Sindicato de la Vivienda, que han estado seguidos por multitud de ciudadanos y también representantes sindicales y políticos.

En este contexto, el portavoz del Sindicato de la Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha advertido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la situación actual es "insostenible" para las familias y que los decretos en materia de vivienda tumbados en el Congreso "ya nacieron vacíos y no respondían a las reclamaciones verdaderas de la clase trabajadora".

Ante ello, ha defendido la huelga general como un "instrumento totalmente legítimo" y ha aseverado que esta que tiene como objetivo "arrebatar al capital y al rentismo" unas condiciones de "vida dignas".

El portavoz del sindicato vallisoletano ha aseverado, asimismo, que toda medida de una administración "que quiera poner fin a la situación de la vivienda", tiene que contener cuatro condiciones y, la primera de ellas es una "bajada drástica" del precio de los alquileres.

En este sentido, ha criticado que en Valladolid el alquiler medio ronda los 900 euros frente a un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros. "No es normal", ha censurado al respecto en el marco de la manifestación.

González también ha exigido la paralización "sin condiciones de todos los desahucios" y el fin de la especulación mediante la "expropiación de viviendas a fondos buitre y bancos", pues, tal y como ha defendido, "las viviendas son para vivir, no para negociar con ellas".

Como cuarta condición, ha subrayado que se debe "poner fin a la represión contra el movimiento obrero", con la derogación de la Ley Mordaza, así como se deben prohibir las empresas de desokupación "que instigan y amenazan a las familias trabajadoras".

González también ha explicado que la plataforma vallisoletana apuesta por la organización de clase "diaria", por lo que por el momento no contemplan la acampada, aunque ha asegurado que no deslegitima esta forma de manifestación.

Por otro lado, ha intervenido en el marco de la manifestación el secretario general de UGT de Castilla y León, Oscar Lobo, quien ha secundado este momento de "lucha" que tiene el objetivo de la organización a corto plazo para que se intervenga el problema de la vivienda en la Comunidad.

Lobo también ha reclamado que se aprueben los reales decretos en materia de vivienda para "garantizar y proteger a la gente", un contexto en el que ha señalado a "todas las derechas" por estar "bloqueando y perjudicando a la inmensa mayoría de la población del país".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha incidido en que el precio de la vivienda se está "comiendo los salarios", por lo que exige una "subida salarial", a la vez que ve necesaria la puesta en marcha de "vivienda pública".

Por último, ambos representantes han coincido en que se debe "mantener la presión en las calles" y han destacado que la movilización está dando resultados.

La manifestación ha transcurrido con normalidad por el centro de ciudad y ha acogido un momento aplaudido por los participantes en la calle Duque de la Victoria, donde dos personas encapuchadas han desplegado una pancarta en un edificio que se está reconvirtiendo en pisos turísticos. 'Expropiación de todas las viviendas acaparadas por los fondos buitre' se ha podido leer en esta pancarta.

Finalmente, la protesta, en la que se han oído proclamas como "Ni un desahucio sin respuesta" o a favor de la huelga general, ha concluido en la Plaza de Portugalete tras pasar también por Plaza España, López Gómez, Plaza de la Universidad y Arzobispo Gandásegui.

PROTESTAS EN ZAMORA, SORIA, BURGOS Y LEÓN

Además de Valladolid, otros puntos de Castilla y León han acogido este fin de semana protestas contra la situación de la vivienda, como Burgos, Zamora, Soria o León.

'Mercadear con las casa es traficar con la vida' han denunciado desde el Sindicato de Vivienda de Soria en su protesta en la ciudad, mientras en Zamora cientos de personas han marchado también en contra de los "rentistas", a quienes han señalado como "culpables" de la actual situación de la vivienda.

En Burgos, también se han congregado cientos de personas que han rechazado la especulación y han portado carteles a favor de la "huelga general contra el rentismo".

En León, por otro lado, se han sumado a la marcha más de 1.500 personas que han recorrido el centro de la ciudad a mediodía bajo una intensa lluvia y con el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', elegido por la Asamblea de la Vivienda.

El acto ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de Guzmán y ha discurrido por Ordoño II hasta llegar a la plaza de San Marcelo, un recorrido en el que los convocantes han defendido que es "urgente" continuar con la lucha con herramientas "contundentes" como la huelga general.

Durante el recorrido se han escuchado proclamas como "bastan ya, ni un desahucio más", "contra la especulación, expropiación", "fuera buitres de nuestros barrios" o "ni casas sin gente, ni gente sin casa".