Cinco detenidos por una agresión grupal en Tordesillas (Valladolid) gracias a vídeos de redes y mensajería

TORDESILLAS (VALLADOLID), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a cinco individuos por una agresión grupal en Tordesillas (Valladolid) después de haber confirmado su participación activa a través de vídeos procedentes de redes sociales y mensajería instantánea.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 28 de septiembre, cuando se avisó a la Guardia Civil para trasladarse a la localidad por una pelea multitudinaria, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, de nacionalidad extranjera, quien manifestó haber sido agredido físicamente por un grupo de personas. En el lugar, los agentes lograron identificar a uno de los presuntos agresores.

Sin embargo, durante la mañana del mismo día, la víctima se personó en dependencias oficiales para formalizar la denuncia y aportó parte facultativo que acreditaba las lesiones sufridas.

En ese momento, reconoció sin género de dudas a uno de los agresores mediante composición fotográfica. Así, el 29 de septiembre se procedió a la detención de uno de los agresores, quien reconoció haber estado presente en el lugar de los hechos, y se identificó a otros tres, como los principales autores de los mismos.

El lunes, 29 de septiembre, se obtuvieron dos vídeos procedentes de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, en los que se observó claramente la secuencia completa de la agresión, confirmando la participación activa de cuatro varones. Seguidamente se procedió a su detención, al existir indicios racionales suficientes de su implicación en un delito de lesiones.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que junto a los detenidos, de nacionalidad extranjera, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.