Cinco detenidos por el robo de cientos de prendas de cuero en un establecimiento de Burgos cerrado al público

BURGOS 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido y puesto a disposición judicial a cinco personas vinculadas con el robo en un establecimiento ya cerrado al público de varios cientos de prendas de cuero, de las que se han recuperado cerca de 200, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación, en el marco de la operación 'Pelis' desarrollada en dos fases consecutivas a lo largo del último mes, se ha llevado a cabo por los hechos cometidos en un negocio de confección y venta de pieles, cerrado desde hace varios años al público, que fue forzado desde mediados de septiembre en varias ocasiones.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la detención por parte de la Policía Local de Burgos de dos personas (un hombre y una mujer), sorprendidos in fraganti mientras cargaban abrigos y chaquetas de dicho negocio en un vehículo.

Durante dichas diligencias, efectivos de la Policía Nacional intervinieron también el patinete con el que uno de los implicados realizaba presuntamente labores de vigilancia del lugar.

Además, otra actuación policial en un domicilio de la capital, permitió descubrir más género coincidente con el sustraído, lo que indicaba una conexión evidente entre los moradores de dicha vivienda y la actividad delictiva investigada.

En su denuncia en sede policial, los responsables del negocio de pieles ya cerrado manifestaron que el número de prendas robadas ascendía a varios centenares, por lo que la Policía Nacional considera que una parte importante de lo sustraído ya habría sido vendido a terceros, ya que se han recuperado un total de 186 prendas. En todo caso, el perjuicio económico asciende a decenas de miles de euros.

PRENDAS RECUPERADAS

La operación se ha saldado con dos registros en domicilios, utilizados para guardar y "dar salida" de manera discreta a la ropa robada, seis detenciones con cinco detenidos (uno de ellos en dos ocasiones diferentes) y dos registros en sendos domicilios de Burgos.

Se han recuperado 186 prendas de piel entre las que se encuentran abrigos, cazadoras, chaquetas, americanas y guantes, ya devueltas a sus propietarios, y se ha intervenido un vehículo propiedad de uno de los detenidos y empleado para cometer los hechos y transportar el material sustraído.

Los investigadores no dan por concluida esta operación policial y no descarta la vinculación delictiva de más personas en los hechos.