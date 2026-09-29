Cinco detenidos en Valladolid por el intento de homicidio a puñaladas en la oficina de Correos de Canterac

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación por un delito de homicidio en grado de tentativa cometido el pasado 10 de abril en Valladolid que se ha saldado con inicial detención de cuatro varones, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en los hechos. El autor material de las puñaladas, quinto implicado, también menor de edad y que se encontraba huido de la justicia, ha comparecido finalmente de manera voluntaria ante la Fiscalía de Menores.

Los hechos se produjeron en la oficina de Correos de la calle Canterac de la capital vallisoletana, a la que acudió una dotación de la Policía Nacional tras recibir el aviso de la Sala CIMACC 091 por una agresión con arma blanca, según informaron a Europa Pres fuentes policiales.

Al llegar al establecimiento, los agentes localizaron a la víctima, un varón de 21 años que presentaba tres heridas punzantes, dos en el brazo izquierdo y una en la zona escrotal, con abundante sangrado, por lo que el hrido fue trasladado por el Servicio de Emergencias 112 al Hospital Universitario Río Hortega.

La investigación policial ha determinado que el origen del suceso fue una disputa previa por motivos personales entre la víctima y uno de los agresores. Asimismo, las pesquisas han constatado que el ataque fue concertado y premeditado por cinco jóvenes que sabían dónde se encontraba la víctima, cuatro de los cuales le golpearon e inmovilizaron mientras el quinto le arremetió con una navaja.

Tras la plena identificación de los implicados, las detenciones se realizaron en distintas fechas del mes de mayo. Los tres adultos arrestados han quedado en libertad tras prestar declaración policial con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos, mientras que el primer menor detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores y entregado a sus progenitores.

Por su parte, el quinto implicado y autor material de las puñaladas ha permanecido oculto de la búsqueda policial hasta que, ante el estrechamiento del cerco sobre su paradero, ha comparecido de forma voluntaria ante la Fiscalía de Menores, dando así la Policía Nacional por concluidas las diligencias.