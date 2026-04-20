Cinco heridos tras chocar dos turismos en la CL-517 en Paradas de Arriba (Salamanca)

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas tras chocar dos turismos en la carretera CL-517 a su paso por el término salmantino de Paradas de Arriba, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.15 horas de este lunes, 20 de abril, en el kilómetro 9 de la CL-517 donde, según los alertante, han chocado dos turismos con el resultado de al menos tres personas heridas, una de ellas atrapada, y todas conscientes.

El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. Finalmente, Emergencias Sanitarias informó del trasladado de cinco personas heridas al Hospital de Salamanca.

Para ello enviaron un helicóptero sanitario, una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud Salamanca Periurbana Sur.