Cinco millones de cupones de la ONCE invitarán a pasear el 2 de julio por la Alameda de Cervantes de Soria

Luis Alberto Pareja y Yolanda Santos presentan el cupón dedicado a la Alameda de Cervantes de Soria - ONCE

SORIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alameda de Cervantes es la protagonista del cupón de la ONCE del jueves, 2 de julio cuando cinco millones de cupones invitarán "a pasear" por este parque emblemático de Soria.

El director de la Agencia de la ONCE en Soria, Luis Alberto Pareja Gallejos, y la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos Grande, han presentado el cupón este lunes en el céntrico parque soriano. Además, el alcalde de Soria, Javier Antón, ha estado presente posteriormente en la entrega del cupón junto Santos y Pareja.

La Alameda de Cervantes muestra su belleza "en cualquier estación del año". Árboles centenarios, rosas y fuentes hacen de este parque, conocido como 'La Dehesa' porque en su día fue una dehesa de pasto para el ganado, un paraje inigualable para pasear y relajarse.

Con una superficie cercana a las diez hectáreas es uno de los jardines públicos más antiguos de España y de Europa. El nombre de Alameda de Cervantes data del año 1905 y se debe al homenaje que Soria hizo al autor del Quijote, con motivo del tercer centenario de su publicación. El parque está rodeado por un muro de piedra, con una reja de forja, y tiene 1.400 metros de longitud.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización.

Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.