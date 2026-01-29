Cinco productores de 'Alimentos de Palencia' participarán en el Salón de Innovación de Hostelería de Málaga

Programa de las degustaciones de Alimentos de Palencia en la ferua de hostelería de Málaga. - DIP PALENCIA.

PALENCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca de calidad 'Alimentos de Palencia', de Diputación Provincial, viajará la próxima semana hasta Málaga donde cinco productores del sello palentino darán a conocer sus productos en el'H&T Salón de Innovación de Hostelería' que se celebrará del 2 al 4 de febrero.

En esta ocasión serán cinco los productores que acudirán a este evento profesional. Se trata de Selectos de Castilla (Selectos de Castilla), Quesos Lagunilla y la Olmeda (Lagunilla de la Vega), EntreSetas (Paredes de Nava), Delicatessen Mavimar (San Cebrián de Campos) y Taberna 3 hermanos (Móstoles). Esta última empresa, de Madrid, en la última comisión de Alimentos celebrada entró a formar parte del club de calidad como productor.

La Diputación de Palencia estará presente por segundo año en un expositor de 33 metros cuadrados en el Pabellón 3 de Gastronomía y durante los tres días se han programado degustaciones gastronómicas elaboradas con productos de las empresas participantes.

En este evento participan también otras diputaciones provinciales, entre ellas Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Burgos, Segovia, Cáceres y Badajoz.

'H&T Salón de Innovación de Hostelería' se trata del principal evento profesional de los sectores hostelero, hotelero y turístico de España y celebra este año su 28 edición, por lo que se consolida como una feria "de carácter exclusivamente profesional y como un punto de encuentro imprescindible para empresas, directivos y profesionales del sector".

El networking de alto nivel y la rentabilidad de la participación son algunos de sus principales valores diferenciales. La feria destaca también por su firme apuesta por la innovación.