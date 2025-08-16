Cinco residencias de mayores evacuadas por los incendios, cuatro en León y una en Salamanca

Un grupo de personas desalojadas de Salientes en el pabellón municipal de Palacios del Sil, a 15 de agosto de 2025, en Palacios del Sil, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este sábado de que un total de cinco residencias de personas mayores en las provincias de León y Salamanca, con más de 150 residentes en conjunto, han sido evacuadas a consecuencia de los incendios forestales que afectan a Castilla y León desde el pasado 3 de agosto.

En la provincia de León, el día 11 se trasladó a los 40 usuarios de la residencia de Castrocalbón --20 fueron derivados a La Bañeza y otros 20 a Castrillo de San Pelayo--, mientras que el día 12 se evacuó el centro de Alija del Infantado, con otros 40 residentes, que fueron distribuidos entre diferentes instalaciones de León y Benavente.

Asimismo, el día 13 se desalojaron dos residencias en la zona de la Valduerna, en Castrotierra, 34 personas de residencias fueron reubicadas --23 en Ponferrada y 11 en La Bañeza--, y en Palacios se trasladó a 23 usuarios a Castrillo de San Pelayo.

En la provincia de Salamanca, se evacuó ayer viernes, 15 de agosto, la residencia de El Payo, donde 22 personas mayores fueron reubicadas, doce en el centro de la Diputación en Ciudad Rodrigo y diez con sus familias.

Por otro lado, Blanco, quien ha visitado este sábado la residencia de Alija del Infantado, ha explicado que en la provincia de Zamora se mantuvieron en preaviso las residencias de Santibáñez y Ferreras, aunque finalmente no fue necesario el traslado de los usuarios.

La consejera ha agradecido la labor de los profesionales de los centros receptores, que han asumido de forma temporal la atención a los mayores evacuados. "En estas situaciones lo más importante es garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas, que puedan estar acompañadas por los trabajadores que las conocen para evitar desorientación y miedo", ha destacado.

Blanco ha insistido en que se trata de una "situación excepcional", marcada por la simultaneidad de los incendios en varias provincias y agravada por las altas temperaturas desde el 3 de agosto. "Castilla y León es una comunidad extensa, con la mayor masa forestal de España y limítrofe con muchas regiones, lo que multiplica la dificultad del operativo", ha recordado.

Asimismo, ha pedido "prudencia" a los vecinos de los pueblos afectados y ha reiterado que los desalojos se realizan siempre "pensando en salvar vidas humanas".

En este marco, Blanco ha afirmado que, según el Cecopi, en el momento en el que las personas puedan volver a los pueblos, algunos residentes podrán "volver a la normalidad" entre hoy y mañana.

En paralelo, la Junta ha realizado más de un millar de llamadas de seguimiento a través del servicio de teleasistencia para garantizar la atención a las personas mayores evacuadas de sus domicilios o en situación de vulnerabilidad.

Por último, Blanco ha asegurado que el Gobierno autonómico ofrecerá soluciones individualizadas a los damnificados que han perdido su vivienda, incluidas ayudas a la reconstrucción y alternativas residenciales para quienes lo necesiten.