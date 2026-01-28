La circulación se complica en el norte y el sureste de la provincia de Valladolid por la nieve

Estado de las carreteras en el término de Mota del Marqués. - PROTECCIÓN CIVIL

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve complica la circulación en estos momentos en el norte y sureste de la provincia, sobre todo en puntos como Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, el entorno de Castrillo de Tejeriego, en el Valle del Esgueva, y también en la Santa Espina y Urueña.

Según esplica la Diputación de Valladolid a través de un comunicado, las intensas nevadas que se están registrando en la provincia están provocando complicaciones en varios puntos de la red viaria, especialmente en las zonas de los páramos.

Las áreas donde la situación resulta más complicada en estos momentos son las zonas de Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, así como en el entorno de Castillo de Tejeriego. También se registran incidencias en La Santa Espina y Urueña.

Actualmente, la circulación es posible, "aunque a muy baja velocidad, y la nieve está comenzando a cuajar en diferentes tramos".

Desde el Servicio de Carreteras se recomienda "extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas".

La Diputación tiene desplegados los cuatro camiones quitanieves y una pickup, que están trabajando de manera continuada en el esparcido de sal y en la atención a las incidencias que se van produciendo.

Entre las actuaciones más destacadas, los operarios han tenido que intervenir en la carretera VP-1202, que une Íscar con Cogeces, donde una decena de vehículos han quedado atascados.

Asimismo, se está actuando en Cogeces del Monte, donde un camión ha quedado inmovilizado, y en la VP-3001, entre Villabáñez y Pesquera de Duero, con problemas por vehículos atascados.

Con los medios disponibles, el Servicio de Carreteras se está organizando para atender todas las zonas afectadas y restablecer la normalidad lo antes posible.

La Diputación de Valladolid hace un llamamiento "a la prudencia y tranquilidad de los conductores", y recuerda que los equipos "están trabajando y llegando progresivamente a todos los puntos".

Según las previsiones meteorológicas, a partir de las 12.00 horas del mediodía se espera un ascenso de las temperaturas y la llegada de la lluvia, lo que contribuirá a la retirada progresiva de la nieve acumulada, finaliza el comunicado.