CIS da la victoria al PSOE en CyL con un máximo de 18 diputados, por los 15 del PP, mientras que Vox lograría 8

Archivo - Una urna electoral - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre otorga la victoria al PSOE en Castilla y León al que le da un máximo de 18 diputados, por los 15 del Partido Popular, mientras que Vox lograría hasta ocho, sin que el resto de partidos alcance representación en la Comunidad.

En concreto, la encuesta otorga a los socialistas entre 12 y 18 diputados; una horquilla que para el PP va de los diez hasta los 15, mientras que la que maneja el centro para partido que dirige Santiago Abascal iría del diputado hasta los ocho, como máximo.

Hay que recordar que en las últimas elecciones, el PP logró 18 diputados, el PSOE llegó a los 12, mientras que Vox sumó uno, lo que significaría que los de Pedro Sánchez elevarían hasta en seis representantes su techo de los comicios del 2023; el PP retrocedería, en el mejor de los casos, tres diputados; mientras que Vox sumaría hasta siete nuevos escaños en la Cámara Baja.

Por provincias, la encuesta da 1-2 diputados al PSOE, igual cifra a PP y 0-1 a Vox, en Ávila; en Burgos, el CIS otorga una horquilla de 2-2 al PSOE, 1-2 al PP y 0-1 a Vox; en León, el PSOE sacaría 2 o 3 diputados, 1-2 el PP y 0-1 Vox.

En Palencia, el CIS otorga 1-2 escaños al PSOE, los mismos al PP y 0-1 a Vox; en Salamanca, se repite reparto 1-2 PSOE, 1-2 PP y 0-1 Vox; en Segovia, el PSOE lograría 1-2 representantes, el PP 1-1 y a Vox le concede entre 0-1, diputado. En Soria, por su parte, el PSOE iría a 1-1, misma cifra que a PP, mientras que Vox no conseguiría ningún diputado.

Por último, en Valladolid el PSOE se iría a dos diputados (2-2), al igual que el PP (2-2), mientras que Vox mantendría el actual (1-1). Por último, en Zamora, la horquilla que se maneja para el PSOE es de 1-2 diputados, por el diputado para el PP y 0-1 de Vox.

INTENCIÓN DE VOTO

En concreto, en la Comunidad el PSOE ha encabezado la intención directa de voto en Castilla y León para las elecciones generales del 29 de noviembre con un 34,6 por ciento de los respaldos, seguido por el PP con un 23,1 por ciento y Vox con un 14,7 por ciento, según el estudio preelectoral.

Esta encuesta, realizada entre el 7 y el 30 de octubre sobre una muestra de 4.550 entrevistas en la Comunidad, ha situado en cuarta posición a Frente Amplio con un 2,5 por ciento, por delante de Podemos (uno por ciento), Se Acabó la Fiesta (0,9 por ciento), Soria Ya (0,3 por ciento), Frente Obrero (0,2 por ciento) y PACMA (0,1 por ciento), mientras que un 13,8 por ciento aún no ha decidido su papeleta.

En la variable de voto más simpatía, los socialistas alcanzaría el 37,4 por ciento de apoyo en esta encuesta en el territorio autonómico frente al 25,5 por ciento de los 'populares' y el 15,6 por ciento de Vox.

Respecto a la segunda opción electoral de quienes ya han elegido partido, un 17,5 por ciento ha asegurado que no optaría por ninguna otra formación, en tanto que Frente Amplio ha concentrado el 15,1 por ciento de las menciones alternativas, seguido de Vox con el 14,3 por ciento, el PP con el 12,8 por ciento y el PSOE con el 4,1 por ciento.

A pesar de este liderazgo socialista en intención de voto, el 57 por ciento de los encuestados en Castilla y León ha vaticinado que el PP ganará los comicios generales, frente a un 26 por ciento que ha pronosticado el triunfo del PSOE y un 2,2 por ciento que ha apuntado a Vox.

No obstante, en cuanto a las preferencias personales sobre el ganador, el 36,7 por ciento ha manifestado su deseo de que gane el PSOE, por encima del 30,4 por ciento que prefiere al PP y del 12,7 por ciento que se decanta por Vox.

Por otro lado, el estudio ha reflejado que el 32,6 por ciento de los castellanos y leoneses ha considerado al PSOE como el partido más capacitado para afrontar los problemas de España, frente al 27,1 por ciento que ha señalado al PP y el 10,8 por ciento que ha optado por Vox.

En relación con la preferencia para presidir el Gobierno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha obtenido el 32,4 por ciento de los apoyos, seguido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el 27,8 por ciento, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el 12,4 por ciento.

Finalmente, en la valoración de líderes políticos sobre una escala de uno a diez, Alberto Núñez Feijóo ha obtenido la mejor nota media entre los principales dirigentes nacionales en la Comunidad con un 4,39, apenas una centésima por encima de Pedro Sánchez, que ha logrado un 4,38, mientras que Santiago Abascal ha registrado un 3,64.

Por encima de todos ellos han figurado Gabriel Rufián, con una media de 4,67, y Emilio Delgado, con un 4,73, aunque este último solo ha resultado conocido por el 42,9 por ciento de los consultados en Castilla y León.