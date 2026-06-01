Los ciudadanos del municipio de León reciclaron 311.169,8 kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos en 2025

Cartel de la campaña para el fomento de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se lleva a cabo en el municipio de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos del municipio de León reciclaron 311.169,8 kilogramos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en 2025, lo que supone que cada persona recicló una media de 2,5 kilogramos de este material.

Respecto a los lugares habilitados para la recogida de RAEE, se canalizan a través de los puntos fijos, el punto limpio móvil y la recogida de enseres, que es gratuita previo contacto con el Servicio de Limpieza municipal.

El Ayuntamiento de León, en colaboración con la Fundación Ecotic y la Fundación Ambilamp, ha puesto en marcha una campaña para el fomento de la recogida de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que desarrollará hasta el próximo 15 de junio con motivo de las actuaciones enmarcadas en el Día Mundial del Medio Ambiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Bajo el lema 'Súmate al Medio Ambiente y Punto' se extenderá a lo largo de la primera quincena de junio con los objetivos de concienciar sobre la problemática que presentan estos residuos; facilitar información sobre los puntos de recogida municipales; incrementar la tasa de reutilización y reciclaje de estos residuos y evitar la emisión de componentes tóxicos y peligrosos.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León quiere acercar el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a los ciudadanos y sensibilizar sobre la importancia de su adecuada recuperación y posterior tratamiento, y sobre la responsabilidad compartida de contribuir al impulso de la economía circular para lograr la sostenibilidad del medio ambiente y del modelo de producción y consumo.

Para ello varios educadores ambientales informarán a los vecinos del municipio y responderán a las dudas que puedan surgir. Los educadores acompañarán al itinerario del punto limpio móvil y en el fijo como refuerzo a esta recogida, dado que son los puntos limpios municipales los emplazamientos que el Ayuntamiento de León pone a disposición de los usuarios para la recogida de estos residuos.