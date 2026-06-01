Los ciudadanos del municipio de León reciclaron 311.169,8 kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos en 2025

El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para fomentar la recogida de estos residuos

Cartel de la campaña para el fomento de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se lleva a cabo en el municipio de León.
Cartel de la campaña para el fomento de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se lleva a cabo en el municipio de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 1 junio 2026 9:49
Seguir en

LEÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos del municipio de León reciclaron 311.169,8 kilogramos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en 2025, lo que supone que cada persona recicló una media de 2,5 kilogramos de este material.

Respecto a los lugares habilitados para la recogida de RAEE, se canalizan a través de los puntos fijos, el punto limpio móvil y la recogida de enseres, que es gratuita previo contacto con el Servicio de Limpieza municipal.

El Ayuntamiento de León, en colaboración con la Fundación Ecotic y la Fundación Ambilamp, ha puesto en marcha una campaña para el fomento de la recogida de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que desarrollará hasta el próximo 15 de junio con motivo de las actuaciones enmarcadas en el Día Mundial del Medio Ambiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Bajo el lema 'Súmate al Medio Ambiente y Punto' se extenderá a lo largo de la primera quincena de junio con los objetivos de concienciar sobre la problemática que presentan estos residuos; facilitar información sobre los puntos de recogida municipales; incrementar la tasa de reutilización y reciclaje de estos residuos y evitar la emisión de componentes tóxicos y peligrosos.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León quiere acercar el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a los ciudadanos y sensibilizar sobre la importancia de su adecuada recuperación y posterior tratamiento, y sobre la responsabilidad compartida de contribuir al impulso de la economía circular para lograr la sostenibilidad del medio ambiente y del modelo de producción y consumo.

Para ello varios educadores ambientales informarán a los vecinos del municipio y responderán a las dudas que puedan surgir. Los educadores acompañarán al itinerario del punto limpio móvil y en el fijo como refuerzo a esta recogida, dado que son los puntos limpios municipales los emplazamientos que el Ayuntamiento de León pone a disposición de los usuarios para la recogida de estos residuos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado