Los ciudadanos pueden presentar propuestas al EpTI del futuro Plan Hidrológico del Duero 2028-2033 hasta el 28 de mayo

Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD

VALLADOLID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El período de consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) del Plan Hidrológico del Duero 2028 -2033 permanecerá abierto hasta el 28 de mayo de 2026, con el objeto de recabar las propuestas, observaciones y sugerencias del público interesado.

Con las aportaciones presentadas, se consolidará el documento que, una vez informado por el Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica, será la base con la que se elaborará la revisión del Plan Hidrológico del Duero.

El EpTIs es un documento intermedio en el proceso de planificación hidrológica que pretende describir y valorar los principales problemas actuales y previsibles que dificultan el logro de los objetivos de la planificación hidrológica, así como las posibles alternativas de actuación dirigidas a resolverlos.

Entre los temas importantes identificados en la demarcación del Duero se encuentran algunos ya abordados en otros ciclos como la contaminación difusa de las aguas, la fuerte explotación de las aguas subterráneas en algunas zonas de la cuenca o la restauración fluvial.

Respecto a la contaminación difusa se propone la reducción de excedentes de las actividades que usan contaminantes, una mayor monitorización en la aplicación de fertilizantes y biocidas, los tratamientos terciarios en algunas depuradoras o los programas de actuación en zonas vulnerables más reforzados en función de la mayor o menor presión de contaminación.

La restauración fluvial no ha alcanzado los objetivos planteados, entre otros motivos, por la falta de comprensión de esta actividad en el territorio; por ello se propone un mayor trabajo con los agentes locales para explicar mejor este tipo de actuaciones.

Los problemas de fuerte explotación de aguas subterráneas se abordan desde el ámbito de la gestión, a través de la monitorización, de la gestión participada con los usuarios y, donde es posible, mediante la sustitución del uso de las aguas subterráneas por aguas superficiales.

Otros temas importantes aparecen nuevos como consecuencia de nuevas normas legales aprobadas en los últimos años. Así las directivas de aguas residuales urbanas y de aguas potables, o los planes de energía y clima españoles, hacen aflorar tres temas importantes nuevos vinculados a las nuevas exigencias de estas normas.

Se trata de la mejor protección de las aguas de consumo humano, mayores tratamientos de aguas residuales urbanas y nuevas demandas de agua vinculadas a las energías renovables, los dos primeros con fuerte impacto sobre la administración local, competente en la materia.

Igualmente se mantienen los temas de sostenibilidad del regadío, bajo los dos aspectos de mejora de la gestión de la demanda y posibilidades de incremento de oferta. además de que se pone de manifiesto la relevancia del sector del regadío en el contexto de la cuenca y se analiza su garantía de suministro en futuros escenarios de reducción de aportaciones por cambio climático.

Tampoco se puede dejar de incluir las inundaciones que, si bien se atiende específicamente en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que se tramita en paralelo con el Plan Hidrológico, sigue siendo en la cuenca un tema muy relevante.