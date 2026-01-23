Ciuden (León) acoge 'Coreografías de la atención' de Félix de la Concha con una singular exposición de más de 800 piezas

El artista leonés Félix de la Concha durante la presentación e inauguración de la exposición 'Coreografías de la atención' en La Térmica Cultural, en Ponferrada (León), junto a la comisaria de la muestra, Nieves Acedo. - LA TÉRMICA CULTURAL

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) acoge desde este viernes en La Térmica Cultural, en Ponferrada (León), la exposición 'Félix de la Concha. Coreografías de la atención', compuesta por una selección de dieciséis series con más de 800 piezas realizadas por el autor leonés en Italia, Estados Unidos y España a lo largo de más de 30 años de carrera.

Ubicada en la Sala Condensadores de La Térmica Cultural, la exposición se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo día 31 de mayo en horario de apertura de la instalación ponferradina. Las entradas se pueden reservar ya a través de la web de La Térmica Cultural.

Esta muestra, que supone el acercamiento al gran público de uno de los "máximos exponentes" del arte contemporáneo, es la primera en la planificación de la programación cultural de 2026 de La Térmica Cultural, según anunciaba en diciembre la directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciuden, Concepción Fernández.

'Félix de la Concha. Coreografías de la atención' es una propuesta que invita al espectador a sumergirse en una pintura que establece movimientos en el tiempo y en el espacio. Comisariada por Nieves Acedo, cuenta para su diseño expositivo con estudioHerreros, responsable, entre otros proyectos, de la reforma del Museo Reina Sofía de Madrid o del Museo Munch de Oslo, según ha informado a Europa Press en un comunicado La Térmica Cultural.

La exposición invita a la coreografía, pero también a reflexionar sobre la actual economía de la atención. "El enfoque busca destacar la relación entre el proceso artístico del autor y la atención, término de enorme vigencia en la discusión actual por el daño que las nuevas tecnologías producen en los hábitos de pensamiento y relación, especialmente en los más vulnerables", ha indicado la comisaria de la exposición, Nieves Acedo.

"IR MÁS ALLÁ"

Con gran dominio de la técnica, de la Concha busca con su obra "ir más allá", profundizar en el momento y reflejar el instante. Pinta "del natural", estando presente en el lugar, siendo el entorno el que le transmite la inspiración y captando así no solo la imagen, sino también la historia y los anhelos de las personas que retrata. Para el artista la pintura y el vídeo son herramientas de las que se sirve para reflejar "una naturaleza caótica o la belleza dentro de lo cotidiano".

Se trata de primera vez que se expone 'Diario de pintura autista', la serie realizada en 2024 que refleja momentos del propio barrio del artista en Madrid, Albacete, Mojácar, Fabero y Fuerteventura. Asimismo, es la primera vez que puede verse en España 'Fallingwater en perspectiva. Panorama del salón de La casa de la cascada', serie creada entre finales de 2006 y principios de 2007 que llevó al artista a establecerse durante la temporada de invierno en esa famosa casa diseñada por Frank Lloyd Wright en Pensilvania en los años 30 del siglo pasado.

La exposición ha sido especialmente concebida para ser presentada en el espacio de La Térmica Cultural, tanto por el contenido artístico de Félix de la Concha como por el diseño expositivo creado por el despacho de arquitectura estudioHerreros. "La Sala Condensadores de La Térmica Cultural vuelve a conjugar su estética industrial con un proyecto expositivo diferente. No solo aloja las creaciones del autor, sino que lo hace de una forma atractiva para el espectador que puede disfrutar de las pinturas y vivir una experiencia diferente", ha explicado Concepción Fernández.

'RETRATOS DESDE EL POZO JULIA'

En la muestra destaca el proyecto reciente de Félix de la Concha titulado 'Retratos desde el Pozo Julia'. Se trata de doce pinturas con conversaciones con personas vecinas de Fabero, escogidas por su relación pasada con la minería del carbón, que se desarrolló entre los años 2022 y 2024 en esta localidad de El Bierzo.

El autor expande la pintura a lo audiovisual y el espectador puede contemplar las pinturas mientras escucha los testimonios de los personajes, que conforman un "valioso archivo" de la memoria reciente de esta zona.

EL AUTOR

Félix de la Concha (León, 1962) se formó en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Fue premiado en la Primera Muestra de Arte Joven en 1985. En 1989 recibió la beca de la Academia de España en Roma y, después de vivir varios años en Italia, se trasladó a Estados Unidos donde ha residido más de 20 años y donde está considerado un pintor de referencia en el arte contemporáneo.

Allí su obra se ha podido contemplar en centros como el Frick Art & Historical Center, el Carnegie Museum of Art de Pensilvania, el Columbus Museum of Art de Ohio, el Hood Museum de New Hampshire o el Boca Ratón Museum of Art en Florida. En Estados Unidos creó importantes ciclos de paisajes y retratos.

Su obra ha evolucionado desde paisajes solitarios y alejados de lo bucólico hasta proyectos centrados en el paso del tiempo, las series pictóricas y el retrato directo alla prima. Su exploración del "anacoluto pictórico" y sus retratos con conversaciones muestran su interés por el proceso y la experiencia compartida con el modelo. También ha trabajado en proyectos ligados a la sinestesia, la memoria y el testimonio -incluidos retratos de supervivientes del Holocausto- y ha viajado extensamente para pintar distintos entornos. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

PROGRAMACIÓN VINCULADA A LA EXPOSICIÓN

Para aproximarse más al artista y su obra, junto con la exposición se ha desarrollado un amplio programa de actividades que reunirá a artistas, comisariado y profesionales de la cultura en torno a talleres, visitas dialogadas, presentaciones y performances.

Entre las personas participantes se encuentran el cineasta Isaki Lacuesta, las investigadoras de la Universidad de Navarra Nieves Acedo e Inés Olza, el arquitecto Juan Herreros, la cantante Alondra Bentley y el propio artista, Félix de la Concha, en diálogo con personas del territorio. La programación es gratuita, cuenta con aforo limitado y está ya publicada en la web de La Térmica Cultural.