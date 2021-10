Los clásicos de la música popular americana llegan al Cervantes de Valladolid de la mano de 'Trovadores del Jazz'

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Valladolid acoge el próximo 5 de noviembre, a partir de las 21.00 horas, el preestreno del espectáculo 'Trovadores del Jazz', un recorrido íntimo por los standards de la música popular americana y algunos de sus intérpretes más representativos.

El concierto, con sabor a club clandestino, suave melodía y voces evocadoras, recogerá algunas de las canciones más significativas de artistas como Frank Sinatra, Ella Fiztgerald, Loui Amstrong, Cole Porter, Dean Martin o Billie Holiday, voces llenas de melancolía que suplían con la música la amarga realidad de sus vidas fuera de los escenarios.

Sus voces personales y elegantes se hicieron atemporales, así como los temas que interpretaban, grandes canciones que están recogidas en el cancionero popular, The Great American Song Book.

'Fly Me to the Moon', 'I ve Got You Under My Skin', 'Somewhere Over The Rainbow', 'As Time Goes By', 'Cheek to Cheek', 'The lady is a Tramp'... serán algunos de los temas que podrán escucharse en el escenario del Cervantes, interpretadas por las voces de Susan Martín y Gonzalo Alcain, quienes estarán acompañados por un trío de jazz (piano, batería y contrabajo).

Gonzalo Alcaín cuenta con cerca de dos décadas de experiencia sobre los escenarios en estilos como swing, jazz y oldies, siendo uno de los pocos 'crooners' españoles en la actualidad. Ha pasado por musicales como Hoy No Me Puedo Levantar, Los Miserables o Jesucristo Superstar y participó en el programa televisivo La Voz Cuenta, además, con el Premio a Actor Revelación en los Premios del Teatro Musical Español por el musical de Nacho Cano.

Susan Martín, por su parte, cuenta con una larga trayectoria como vocalista, pianista y actriz tanto en Estados Unidos, donde participó en la escena R&B neoyorquina durante casi una década, como en España, donde también ha actuado en musicales como Cabaret, Jesucristo Superstar, 40 el musical, Más de 100 mentiras, Forever King Of pop, o Priscilla: Reina del desierto.

Fue vocalista en la gira mundial Cosas del amor con Enrique Iglesias y ha prestado su voz a distintas producciones audiovisuales de Disney.

Forma parte asimismo del elenco de artistas de la compañía de teatro Yllana.