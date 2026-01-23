Claves de las elecciones en CyL: Más de dos millones de votantes y plazos para solicitar documentación

Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de marzo de 2026 podrán votar 2.097.768 electores en los comicios a las Cortes de Castilla y León, de ellos 1.917.546 residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE)

De los electores residentes en Castilla y León, 81.890 podrán participar por primera vez en unas elecciones a las Cortes de la Comunidad por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 13 de febrero de 2022.

Por provincias, en Ávila están llamados a las urnas 126.938 personas de las que 9.257 son residentes en el extranjero y 136.195 en la Comunidad; en Burgos suman un total de 278.047 --21.378 en el extranjero y 299.425 en la Comunidad; en León 370.927 --53.360 en el extranjero y 424.287 en Castilla y León--; en Palencia 128.955 --8.398 residente en el extranjero y 137.353 en la Comunidad--; en Salamanca 268.071 --35.120 en el extranjero y 303.191 en Castilla y León--; Segovia 116.761 --4.064 en el extranjero y 120.825 en la Comunidad--; en Soria 68.009 --8.564 residentes en en extrajero y 76.573 en la Comunidad; en Valladolid 420.885 electores --16.879 residentes en el extranjero y 437.764 en la Comunidad-- y, por último en Zamora están llamados a votar 138.953 ciudadanos --23.202 residentes en el extranjero y 162.155 en la Comunidad.

Por su parte, los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones a las Cortes de Castilla y León sin necesidad de solicitud previa, ya que la Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 7 al 12 de marzo -que son los días habilitados para el depósito del voto en urna-.

En concreto, el mayor número de electores residentes en el extranjero proceden de Argentina 61.306, seguido de Francia con 23.697; Cuba con 10.299; Alemania con 9.726; México con 8.994; EE.UU con 8.770; Brasil con 7.424; Suiza con 7.001; Reino Unido con 5.977 y, por último, Chile con 5.677.

CONSULTA DEL CENSO ELECOTRAL

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 26 de enero al 2 de febrero en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

Además, en la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 26 de enero al 2 de febrero.

SOLICITUDES DE OPOSICIÓN A RECIBIR PROPAGANDA ELECTORAL

Quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 2 de febrero no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones. Las solicitudes posteriores al 2 de febrero tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

La solicitud de exclusión puede realizarse por internet, con el sistema Cl@ve, en la Sede electrónica del INE o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.

Por otra parte, el procedimiento de entrega de las copias del censo electoral a los representantes de las candidaturas proclamadas que las soliciten será mediante descarga en un portal del INE.

Como requisito, en la solicitud de las copias deberán aportar dos cuentas de correo electrónico que se utilizarán para enviar a la candidatura información del portal y las contraseñas para acceso a los ficheros y la apertura de los mismos.

Las tarjetas censales en la que se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector se enviarán a partir del 16 de febrero.