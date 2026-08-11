Los clientes de hoteles de Valladolid dispondrán de gafas para ver el eclipse como cortesía del alojamiento - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Valladolid y la Asociación Provincial de Hoteles han puesto a disposición de todos los alojamientos de la provincia asociados un total de 10.000 gafas certificados para los clientes que estos días nos visitan con motivo del eclipse.

Un total de 10.000 gafas certificadas que la Asociación ha repartido entre todos los alojamientos asociados para que las entreguen a los clientes como una cortesía.

Con una ocupación global en toda la provincia que está en torno al 93 por ciento para mañana, estos días suponen un respiro en un verano en el que la actividad ha sido sensiblemente inferior a otros años, de forma generalizada.