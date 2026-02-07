El Clínico de Valladolid acogerá el martes un maratón de donación de sangre durante todo el día

Cartel de maratón de donación de sangre. - HCUV

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid acogerá el próximo martes, 10 de febrero, un maratón de donación de sangre que se desarrollará en horario de mañana y tarde.

En concreto, esta convocatoria altruista para captar donaciones de sangre se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 horas y las 16.00 y las 21.00, han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

Organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) y con el soporte del Clínico, esta colecta está dirigida especialmente a profesionales sanitarios, usuarios del Hospital, vecinos del centro hospitalario y cualquier otra persona que quiera ser solidario y lo quiera manifestar en un gesto tan relevante como el de ser donante.

En este sentido, las mismas fuentes han recordado que, en Castilla y León, son precisas unas 450 donaciones diarias, con las que atender las necesidades asistenciales de sangre y hemoderivados en los hospitales.

Para la celebración de este maratón de donación, los equipos del CHEMCyL estarán a disposición de los participantes, en el horario anteriormente descrito, en la sala ubicada en el vestíbulo principal del Hospital Clínico Universitario, frente a los ascensores principales.