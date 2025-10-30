El clúster de la automoción Facyl recibirá 200.700 euros para consolidar el liderazgo de CyL en automoción

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una subvención directa de 200.700 euros a la Asociación Foro Automoción Castilla y León (Facyl), que agrupa a más de 90 empresas del sector, para consolidar el liderazgo de la Comunidad como territorio líder en automoción y movilidad internacional.

Esta ayuda, canalizada a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), permitirá financiar el 90 por ciento de los gastos derivados de actuaciones estratégicas para reforzar el posicionamiento de Castilla y León como referente internacional en automoción y movilidad.

Las acciones subvencionadas se desarrollarán entre junio de 2025 y diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. La subvención permitirá a Facyl ejecutar la primera fase de una estrategia integral que aborda cinco ámbitos clave: competitividad, innovación tecnológica, sostenibilidad, atracción de talento y visibilidad internacional.

Las actuaciones previstas se organizan en dos bloques: Competitividad y Sostenibilidad, que incluye la creación de herramientas de análisis de mercado, sostenibilidad energética y vigilancia tecnológica, y bloque de Innovación y Tecnología con la puesta en marcha de una antena tecnológica, así como la organización de eventos especializados como el congreso 'Future Mobility Challenges' y el Foro de Tendencias Tecnológicas.

La iniciativa se alinea con la Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León 2027 (EEI27), que reconoce la automoción como sector estratégico y tiene como objetivo hacer de la innovación, la digitalización y el emprendimiento en Castilla y León palancas para conseguir un crecimiento económico sostenible y la generación de empleo a través de la especialización y la consolidación de un ecosistema de innovación y emprendimiento reconocido internacionalmente.

La colaboración entre la Junta de Castilla y León y Facyl se ha materializado en diversas subvenciones concedidas en los últimos años por el Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl). Entre ellas destacan los 105.000 euros otorgados en 2021 para desarrollar la 'Estrategia de puesta en valor del ecosistema de automoción de Castilla y León', los 44.800 euros destinados en 2023 a los primeros Premios de Automoción y Movilidad, y los 50.000 euros concedidos en 2024 para el proyecto 'Talent Toolkit', enfocado en atraer talento joven al sector.