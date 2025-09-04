COAG, optimista ante su propuesta de crear una asignatura para el mejor conocimiento de la "riqueza agroalimentaria". - COAG

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG, en el marco de la Feria Salamaq 2025, ha presentado el proyecto impulsado, colaboración con la Universidad de Salamanca, para la creación de una asignatura que mejore el conocimiento de la "riqueza agroalimentaria".

Desde COAG son muy optimistas, ya que dicha asignatura podrá ponerse en marcha durante el próximo curso escolar en algunas comunicades autónomas. De este modo, el secretario general de COAG nacional, Miguel Padilla, ha asegurado que han trabajado en esta medida unos cuatro años para que los "niños sepan que los huevos no los pone Mercadona, sino una gallina, porque hemos realizado una encuesta entre niños y muchos de ellos no imaginaban que los productos venían del campo".

Para llevar a cabo la iniciativa académica, Padilla ha destacado tres claves: "Dar a conocer la actividad agraria, saber qué supone la producción agraria y conocer las bondades de los alimentos que consumimos".

Tal y como ha señalado Padilla en rueda de prensa, esta iniciativa se ha presentado en el Ministerio de Agricultura y se van a recorrer todas las comunicades autónomas para explicar a los responsables de cada una este proyecto. También ha reconocido contactos a nivel europeo con europarlamentarios "para tener los máximos apoyos".

De este modo, Padilla espera que "en el plazo lo más breve posible haya una asignatura, aunque no sea anual, para dar esa información vital, que es conocer lo que cada día comemos".

Por su parte, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha lamentado que en los libros de texto apenas aparece las palabras ganadería y agricultura. "Dan una imagen distorsionada que no es justa, por eso queremos que se conozcan sobre todo en las primeras etapas de la vida", defiende.

Rivera ha adelantado que "en varias comunidades", si no es en este curso, "se introducirá esta asignatura en el siguiente".

FAUNA FUERA DE SU HÁBITAT POR LOS INCENDIOS

En cuanto a las consecuencias de los incendios que se han vivido en Castilla y León, Rivera ha reconocido que actualmente hay "fauna expulsada de su hábitat natural, lo que supondrá más accidentes de tráfico relacionados con estos animales".

También ha augurado una "invasión de la fauna a los cultivos herbáceos y viñedos hasta que vuelvan a su hábitat dentro de uno o dos inviernos". También augura "ataques de lobos en zonas que antes no había porque también se han desplazado por el fuego".

Por su parte, Miguel Padilla coincide en que "decir que los incendios se pueden evitar es muy fácil, pero hay que hacer más actuaciones. El fuego es un desastre que ha dejado por el camino a muchos agricultores y ganaderos a los que hay que ayudar porque no tienen ninguna culpa de lo que ha sucedido. Hay que complementar las ayudas autonómicas y estatales y, si hace falta, pedirlas a nivel europeo", ha demandado.