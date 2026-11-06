La cobertura de vacunación frente a la gripe se sitúa en un 33% en mayores de 60 años en el primer mes de campaña

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19, en el centro de salud Alfahuir, a 16 de octubre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy se ha realizado el inicio de la campaña d - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León se ha situado en un 33 por ciento de las personas mayores de 60 años cumplido el primer mes desde el inicio de la campaña.

Además y según ha informado este viernes la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se han administrado a todos los grupos de edad 378.751 dosis, un 47 por ciento sobre las recibidas hasta el momento (806.650).

Por provincias, las personas vacunadas a fecha 3 de noviembre asciende a 29.075 en Ávila, 49.885 en Burgos, 66.595 en León, 25.974 en Palencia, 51.646 en Salamanca, 23.372 en Segovia, 15.347 en Soria, 86.282 en Valladolid y 30.479 en Zamora y 'No consta' en 96.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con 290.220 vacunas, seguidos con 32.225 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 15.656 los grupos de riesgo por patologías o 12.205 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha insistido en que la vacunación conjunta frente a infecciones respiratorias "es una práctica plenamente segura y constituye la herramienta más eficaz para evitar sintomatologías graves, ingresos en unidades de cuidados intensivos y fallecimientos".

Las mismas fuentes han recordado que los principales grupos de personas que tienen recomendada la vacunación frente a gripe son personas mayores de 60 años y personas institucionalizadas, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, personas con patologías crónicas de cualquier edad (cardiópatas, diabéticos, inmunodeprimidos o con dolencias respiratorias) y profesionales sanitarios, sociosanitarios y cuidadores de personas dependientes.

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en el primer mes de campaña ya han recibido su dosis 209.117 personas, con un 31,4 por ciento de cobertura en personas a partir de 70 años y un 47,2 por ciento de dosis administradas sobre las recibidas y una cobertura autonómica del 8,7 por ciento frente al 7,9 por ciento registrado en la campaña anterior.

Por provincias, las personas vacunas son: Ávila 13.672; Burgos 28.424; León 35.395; Palencia 14.348; Salamanca 26.914; Segovia 14.027; Soria 9.209; Valladolid 50.470; y Zamora 16.624 a las que se suman otras 34 personas que no consta procedencia.

Por grupos, el que más se ha vacunado el primer mes de campaña ha sido, lógicamente, el relacionado con el riesgo por edad, con 129.669 personas inoculadas; en segundo lugar se sitúan las personas institucionalizadas en residencias, con 35.610 ; le siguen aquellas con patologías de riesgo, con 31.226; en cuarto lugar aparecen los trabajadores de centros sanitarios, con 3.293 profesionales vacunados frente al COVID-19, y en quinta posición están los trabajadores de centros sociosanitarios, con 2.743 vacunas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado, y a los mayores de 70 años, la vacunación frente a la COVID-19.

Sanidad ha informado por otro lado de que la campaña para la inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías refleja en el balance acumulado desde el inicio de la campaña, el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre un total de 7.459 niños que han recibido la dosis del anticuerpo, "lo que significa un 87 por ciento de cobertura en los niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año y un 89,1 por ciento en los nacidos en octubre de 2026".

Por provincias los niños inmunizados han sido siguientes: Ávila 489; Burgos 1.190; León 1.190; Palencia 429; Salamanca 1.010; Segovia 552; Soria 314; Valladolid 1.857; Zamora 395; y 'No consta' 33.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2026-2027, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Por último, en cuanto a la vacunación en adultos frente al virus respiratorio sincitial (VRS), Sanidad ha recordado que este año se ha ampliado la vacunación frente al VRS en determinados grupos de riesgo, "continuando la inmunización para personas institucionalizadas que no se hubiesen vacunado la temporada anterior".

Hasta el momento se han administrado 5.053 dosis de vacunas, de las que 4.699 se han administrado a personas institucionalizadas y, el resto, en personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo. Sanidad ha aclarado que las cifras de vacunación de esta campaña no son comparables con las del año pasado, cuando se administraron 38.863 dosis, y explica que esto se debe a que, a diferencia de las vacunas frente a la gripe y la COVID-19, la inmunización frente al VRS no se administra anualmente, por lo que es necesario revisar los antecedentes y comprobar el estado vacunal de cada persona antes de proceder a su administración.

El VRS constituye una de las principales causas de infección en las vías respiratorias inferiores y puede conducir a complicaciones graves como la exacerbación de enfermedades subyacentes. Clásicamente, se ha asociado con bronquiolitis y neumonía en la población infantil, pero también causa una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años, personas con enfermedades pulmonares o cardíacas graves y en individuos inmunodeprimidos.

Para facilitar el desarrollo de la campaña de vacunación, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha recordado que se debe solicitar cita previa preferentemente a través de la aplicación móvil institucional Sacyl Conecta, a través de la página web oficial de la sanidad pública de Castilla y León o bien contactando telefónicamente con su centro de salud de referencia.