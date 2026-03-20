Cocemfe CyL elabora un decálogo para acompañar a personas en su etapa final para proporcionar "dignidad y calidad"

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cocemfe Castilla y León, ha desarrollado un decálogo de recomendaciones para acompañar en la etapa final a aquellas personas con enfermedad incurable o irreversible, un documento que proporciona "dignidad y calidad de muerte" y que no solo presta atención a la importancia de los cuidados físicos, sino también las necesidades emocionales, psicológicas, sociales y espirituales de la persona.

Esta guía, dirigida a todas las personas vinculadas a la organización, sean profesionales, voluntariado o miembros del entorno, contiene diez puntos básicos para "facilitar las mejores condiciones de vida hasta el final, siempre teniendo en cuenta la dignidad, los valores y derechos de decisión de la persona", detalla la asociación a través de un comunicado.

De este modo, proporciona una serie de pautas "prácticas y viables" para aumentar la capacidad de afrontamiento de una muerte próxima y "despertar mayor conciencia entre las personas allegadas, voluntariado de apoyo o profesionales sobre lo que significa acompañar en el bien morir".

Además, las diez premisas buscan una "propia reflexión" que sirva de referencia cuando nos encontremos ante esa situación. "Este decálogo nació desde una necesidad muy sentida de las personas que pertenecen a Elacyl, asociación integrada en Cocemfecyl de afectados con esclerosis lateral amiotrófica, pero es extensible a otros casos que impliquen situaciones incurables", ha añadido.

En este contexto, la vicepresidenta del Comité de Ética de Cocemfecyl, María José Salvador, ha apuntado que pueden beneficiarse otras organizaciones y personas.

Se trata, en resumen, de una herramienta "útil, sencilla" que enseña "cómo actuar en esa etapa que precede al instante de la propia muerte". "No debemos caer en posturas paternalistas ni privar a las personas en situación inevitable de sus derechos de decisión. Hay que respetar sus emociones, incluido el sufrimiento, y mantener una buena actitud, procurando el bienestar integral y el alivio del padecimiento. Ayudar a vivir bien hasta el final", ha añadido.

Para Cocemfe Castilla y León, esta aportación supone "un avance más en la calidad del cuidado" que presta a través de sus servicios y que abarca el derecho a la atención integral, incluida la última etapa de la vida.

En su ejercicio, valora "la singularidad de la persona, sus expectativas y las de su entorno sobre las atenciones que precisa, teniendo como base la empatía, la comprensión y el apoyo". De ahí, que considere básica "una adecuada preparación para ese buen acompañamiento y una coordinación efectiva entre el entorno y los profesionales sociosanitarios", ha continuado María José Salvador.

PILAR DEL BUEN CUIDADO

Acompañar bien en el final de la vida forma parte de la ética necesaria en un buen cuidado. "La muerte es, sin duda, un hecho subjetivo e individual, pero el acompañamiento, personal y profesional es muy importante en este proceso", ha añadido.

El manual recomienda ejercitar los sentidos del tacto y el oído, los últimos que se pierden: "Dar caricias no solo físicas, también psicológicas. El contacto humano es la mejor forma de actuar y facilita la aceptación", ha apuntado la vicepresidenta del Comité de ética de Cocemfecyl.

Tampoco esquiva la trascendencia espiritual del momento, que, aclara, "no tiene por qué vincularse a una creencia religiosa". "Todos sabemos que cuando llega el final, la persona puede plantearse la búsqueda transcendente e incluso cuestionarse el sentido de su existencia, y mostrar reacciones diversas. Por eso, debemos practicar la comprensión y respetar su individualidad, para facilitar su realización vital y permitir mayor paz interior en el afrontamiento espiritual o autoconciencia del final de su vida", ha apuntado.

El decálogo también orienta a considerar los derechos y garantías legales del final de la vida, en asuntos relativos a instrucciones previas o testamento vital y, en su caso, incluso en materia de eutanasia: "Que una persona ya no esté tan lúcida no significa que no haya realizado acciones previas a tener en cuenta, o que plantee sus deseos. Por muy enferma que esté, tiene derecho a que se respete su intimidad, dignidad y capacidad de autodeterminación", ha finalizado.