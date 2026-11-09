La Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León prepara la conmemoración de los 450 años de su fundación

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se ha reunido este lunes con representantes de la Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León, que prapara la conmemoración de los 450 años de su fundación. - JCYL

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León trabaja en la programación con motivo del 450 aniversario de su fundación, que tendrá lugar el 9 de febrero de 2028 e incluirá diferentes propuestas a lo largo de 2027 y 2028.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha recibido al abad de la Cofradía, Roberto Canuria; al viceabad, Abilio Guerrero, y al seise de la agrupación musical de la hermandad, Isaac Ibáñez.

Las actividades comenzarán en octubre de 2027 con una misa solemne de apertura en la capilla de Santa Nonia. Tras la celebración, se presentarán los trabajos artísticos realizados en la fachada y los aledaños de este edificio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

El delegado territorial ha destacado el interés histórico, cultural y religioso de la celebración de este destacado aniversario para la Cofradía y para la Semana Santa de León. Asimismo, ha ofrecido la colaboración de la Administración autonómica para el buen desarrollo de los actos conmemorativos.

Otro de los principales hitos será el XII Congreso Nacional Virgen de las Angustias, que se celebrará en León los días 8, 9 y 10 de octubre de 2027. La Cofradía leonesa asumirá la organización de este encuentro tras resultar elegida en el último congreso, celebrado en Ayamonte (Huelva), que reunirá en la ciudad a cofradías de Angustias y representantes de toda España.

En febrero de 2028 se inaugurará la exposición 'La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, Angustia y Soledad de la Virgen María', organizada conjuntamente con el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León, que podrá visitarse en la iglesia de Palat del Rey.

FIESTA DE LA ALEGRÍA

Paralelamente, la Cofradía trabaja para conseguir la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional de la Fiesta de la Alegría, una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa leonesa, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI.

El día central de los actos conmemorativos será el 9 de febrero de 2028, fecha en la que se cumplirán los 450 años de la fundación de la Cofradía y en la que también se presentará el libro '450 años de Cofradía, Devoción y Tradición'. Los actos continuarán a lo largo de 2028 hasta la clausura de la programación, prevista para el mes de octubre.