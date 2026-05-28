Cogeces del Monte (Valladolid) acoge este viernes un concierto del Coro de Cámara West Wycombe

El vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, y el diputado provincial y alcalde de Cogeces del Monte, Fernando Esteban, anuncian el concierto del Coro de Cámara West Wycombe - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Cogeces del Monte acogerá este viernes 29 de mayo, desde las 19.45 horas, un concierto abierto al público del Coro de Cámara West Wycombe en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Será el cuarto año consecutivo que esta localidad albergue un concierto de este tipo, "de carácter internacional por parte de grupos de músicos aficionados", según ha señalado este jueves en el Palacio de Pimentel de Valladolid el diputado y alcalde de Cogeces del Monte, Fernando Esteban, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El Coro de Cámara West Wycombe, fundado en el municipio homónimo de Buckinghamshire (Inglaterra) en 2006 por su actual director, Barry Hodkinson, y por Michèle Hodkinson, es un grupo abierto a todo el mundo, posean o no experiencia como cantante, mediante la realización de conciertos de "todo tipo de estilos musicales" con finalidades benéficas para fomentar el "aspecto social" del coro.

Barry Hodkinson realizó estudios de piano en el London College of Music y fue nombrado organista de su escuela a los doce años, antes de continuar con sus estudios musicales en el St. Mary's College de Twickenham.

Su carrera como docente le ha llevado a dirigir numerosos coros infantiles y orquestas escolares, y también ha desempeñado el cargo de director de coro litúrgico durante treinta años y ha sido miembro del West London Vocal Ensemble, con el que realizó varias giras europeas.

Hodkinson se retiró de sus responsabilidades educativas en 1996 y en 2010 fundó su propio centro de formación musical, donde impartió clases de piano, teoría musical, canto y guitarra, hasta su retirada definitiva a los 70 años.