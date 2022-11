Colectivos feministas envían una carta a Mañueco ante la preocupación por la "violencia institucional" de Gallardo

Aseguran, sobre la no iluminación de Las Cortes, que "de donde no hay luces, no se pueden sacar"

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades feministas de Castilla y León han enviado una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ante la preocupación que aseguran que les crea la "violencia institucional" que acusan de ejercer al vicepresidente de la Administración autonómica y representante de Vox, Juan García-Gallardo.

Así lo han explicado las representantes de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid María Luisa Municio y Yolanda González en una rueda de prensa que han ofrecido este viernes, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que han detallado las acciones que llevarán a cabo este 25 de noviembre y se han pronunciado también sobre el hecho de que Las Cortes de Castilla y León hayan rechazado mostrar en su fachada un mensaje relativo a esta jornada.

"De donde no hay luces, no se pueden sacar", ha ironizado Yolanda González al ser preguntada por esa decisión del Parlamento autonómico, presidido por el representante de Vox Carlos Pollán con la "excusa" del coste de la electricidad, a lo que ha añadido que la misma institución ha mostrado una iluminación especial este mismo año por motivos como el Día de Santiago Apóstol.

Como ha subrayado María Luisa Municio, entre "las violencias" que sufren las mujeres, además de la violencia física de género, hay otras muestras como la "vicaria", la "económica", la "psicológica", y también la "violencia política que han sufrido todas las ministras de Igualdad que ha habido en la Democracia" desde que ha existido el cargo o también la "violencia institucional" que consideran que ejerce el vicepresidente de la Junta, el también representante de Vox Juan García-Gallardo.

Municio ha recalcado que el vicepresidente incurre en ello "en todas las manifestaciones que hace relacionadas con las mujeres", como "aprovechar un espacio institucional que debe representar a toda la ciudadanía para hacer discursos ideológicos y partidistas contra la igualdad" o "negar el hecho de la violencia de género", motivo por el cual ha recordado que el lema de este 25-N en Castilla y León es 'Es Violencia de Género'.

Ante esta situación que se da en la comunidad, la coordinadora vallisoletana, junto con la plataforma Feminista de Castilla y León y el Movimiento Democrático de Mujeres de Castilla y León, han enviado hace unos días una carta dirigida a Fernández Mañueco y a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ambos representantes del Partido Popular.

En ella, les trasladan su "preocupación por todos los discursos que desde una parte del Gobierno --sus socios de Vox-- se están haciendo sobre las políticas de igualdad y sobre la eliminación de la violencia de género hacia las mujeres".

ILUMINACIÓN DE LAS CORTES

Una de las acciones que pretendía llevar a cabo la Coordinadora de Mujeres con motivo de este 25 de noviembre era, como se hacía habitualmente, solicitar a las Cortes de Castilla y León que muestren en su fachada un mensaje relativo a ello.

La negativa del Parlamento autonómico a este gesto, en principio como ha manifestado Yolanda González le "da igual" al movimiento feminista, pero han lamentado que se utilice como "excusa" el elevado coste de la electricidad cuando hace cuatro meses la misma institución ha mostrado una gran bandera de España con motivo del Día de Santiago Apóstol.

"Esos pequeños símbolos son importantes en eso se aprecia un discurso en contra de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género", ha apostillado María Luisa Municio.