Colegio de Abogados aparta de la docencia al concejal salmantino denunciado por presunta sumisión química

SALAMANCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha decidido apartar temporalmente de la actividad docente y de prácticas externas al concejal del Grupo Mixto en el Ayuntamiento Alejandro Pérez de la Sota, denunciado por presunta sumisión química.

A través de un comunicado, la Junta de Gobierno del órgano colegial ha mostrado su "máxima preocupación" ante las informaciones relacionadas con la denuncia presentada por alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, y a las que ha mostrado su "absoluto apoyo".

"Desde el momento en que esta Junta de Gobierno, ha tenido conocimiento de la situación, hemos adoptado medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, así como el normal desarrollo de la actividad académica", señala el órgano que ha decidido, "con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados".

Por último la Junta de Gobierno incide en que seguirá actuando "con la máxima responsabilidad, respeto a las personas afectadas y plena colaboración con las autoridades competentes".