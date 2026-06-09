El PSOE exige explicaciones a un concejal salmantino denunciado por presunta sumisión química que él niega

SALAMANCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido hoy explicaciones "públicas e inmediatas" al concejal del Grupo Mixto Alejandro Pérez de la Sota tras la publicación por parte de un medio digital de la ciudad de la existencia de dos denuncias presentadas contra él por dos episodios de distinto grado mediante sumisión química y que el edil niega.

Desde la formación socialista han manifestado su "profunda preocupación" por la información de 'Salamanca24horas' para expresar su "apoyo absoluto a las posibles víctimas". Asimismo, han subrayado que la "ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser principios irrenunciables para cualquier representante institucional, especialmente ante unos hechos de extrema gravedad que exigen una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia del cargo que se ostenta".

A través de un comunicado, la portavoz socialista María Sánchez ha apelado a respetar "escrupulosamente" el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales. "No obstante, el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público", ha añadido.

El PSOE considera que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer "explicaciones claras" a la ciudadanía y "detallar" las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha advertido de que, si la investigación judicial avanza exigirá la "dimisión" del edil perteneciente al Grupo Mixto, que concurrió a las últimas elecciones municipales bajo las siglas de Vox.

El concejal Alejandro Pérez de la Sota, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que los hechos que se le imputan de presunta sumisión química "son falsos", alega que no ha recibido la denuncia y declina hacer más declaraciones por su "derecho a la defensa".