El Colegio de Economistas alerta de un "desaforado gasto público" en la provincia de Zamora

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora alerta de un "desaforado gasto público" en la provincia zamorana, al convertirse en "estructurales" los gastos que "deberían ser coyunturales" a raíz de la pandemia.

Así, considera que la provincia se encuentra "ante un despilfarro de dinero público, sin contención y sin voluntad política de reversión", ha asegurado el decano-presidente del Colegio, Juan Carlos de Margarida, quien ha presentado en Zamora el Observatorio Económico del tercer trimestre de 2025 correspondiente a la provincia.

En cuanto a la situación de los fondos europeos, De Margarida ha resaltado que "se necesita voluntad de los gestores políticos para hacer las cosas con sentido común y eficacia" y ha señalado que, para que provincias como Zamora vean "los frutos" de estos préstamos, se debe tener una estrategia nacional "clara, alineada con los objetivos regionales de empleo, innovación y cohesión territorial" que en la actualidad "brilla por su ausencia".

En relación con el mercado de trabajo, ha añadido que para potenciarle son necesarias unas acciones "claras y contundentes" por parte de las administraciones públicas, "logrando erradicar una realidad laboral que persiste en el tiempo entre las que se encuentran la alta tasa de desempleo, especialmente la juvenil, o una precariedad y temporalidad excesiva, entre otras".

Para concluir, De Margarida ha expresado que "las diferentes realidades que coexisten vienen dadas por la gestión del gobierno a nivel nacional" y principalmente ha destacado la inflación, junto con una pérdida del poder adquisitivo, al no subir los sueldos al mismo ritmo que lo hacen los precios.

También ha incidido en una baja inversión empresarial, tanto extranjera como nacional, que junto a las "barreras burocráticas" no ayudan a incrementar la actividad económica. "Todo ello hace que cada vez más se mencione la llamada recesión silenciosa", ha lamentado.

Las variables analizadas por ECOVAEstudios consideran que "estas realidades han hecho que exista un trampantojo de crecimiento económico en la provincia de Zamora que, de no consolidarse a través de la productividad empresarial o la innovación, puede provocar una recesión a medio plazo con consecuencias a nivel social, económico y político".