El Colegio de Logopedas de CyL incorpora su pictograma adaptado de accesibilidad

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha presentado e incorporado oficialmente su pictograma identificativo adaptado, diseñado en colaboración con el Centro Aragonés para la Comunicación Augmentativa y Alternativa (ARASAAC), en una iniciativa enfocada a avanzar en la aplicación práctica de la accesibilidad cognitiva.

Esta actuación coincide con la valoración del recién aprobado Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España. De este modo, la entidad colegial ha celebrado la llegada de la nueva normativa y ha pasado a la acción a través de la señalización pictográfica de la propia profesión y de sus espacios.

El nuevo pictograma representa la casa colegial e ilustra de forma visual e intuitiva las dos grandes áreas de actuación de la disciplina: la comunicación, la lectura y la comprensión, así como las funciones orofaciales y de habla. Desde la institución, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha hecho hincapié en que este tipo de apoyo no se ha destinado de forma exclusiva a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino que ha constituido un recurso indispensable para cualquier persona con barreras de comunicación o dificultades del lenguaje.

Asimismo, desde la junta directiva de la entidad se ha destacado que este avance permite que los edificios e instituciones comiencen a hablar al público. En este sentido, se ha subrayado que la señalización con un pictograma claro permite transformar un lugar confuso en un entorno comprensible y acogedor para toda la ciudadanía.

Como profesionales especializados en la comunicación humana y en los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC), los logopedas han avalado la urgencia de extender estos apoyos visuales a los edificios públicos, centros sanitarios y servicios comunitarios.

El Colegio de Logopedas de Castilla y León ha puesto el pictograma oficial y sus guías de uso a disposición de los medios de comunicación y de las instituciones, invitando a la administración y a la sociedad a sumarse a este cambio en la señalización.