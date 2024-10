Los colegios de CyL vinculan la escasez de médicos a una "deficiente distribución" más que a una falta de reposición

Un informe asegura que la evolución de la "pirámide poblacional" apunta a que en 2029 habrá más médicos jóvenes que mayores

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León ha presentado este lunes el informe 'Demografía Médica' en el que indican que la "supuesta falta" de profesionales no se debe tanto a la falta de reposición como a la "deficiente distribución", lo que requerirá una reorganización y reforma del sistema sanitario "en todos su aspectos".

Según señala el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo del mismo es conocer las principales variables demográficas de los médicos de Castilla y León a 1 de Octubre de 2024 y las tendencias desde el 2019.

El estudio observa un aumento progresivo del número de médicos colegiados en Castilla y León en el periodo estudiado, del 13,9 por ciento en el conjunto de la comunidad entre 2019 y 2024. Este aumento se produce también en todas las provincias, aunque no de forma homogénea, pues mientras en Burgos ha aumentado un 20 por ciento, en Soria lo ha hecho un 8,8 por ciento.

Que aumenten los médicos de plantilla --un 20 por ciento en el conjunto de la comunidad--, explica el informe, "supone la renovación de las plantillas y la reposición de las jubilaciones" por lo que concluyen que "la supuesta falta de médicos no es por la falta de reposición sino por su deficiente distribución y esto requerirá una reorganización y reforma del sistema sanitario en todos su aspectos".

A ello contribuye que el aumento de número de médicos de plantilla y en formación es mayor en el periodo 2022-2024 que en el periodo 2019-2022, de modo que la diferencia con el aumento de las jubilaciones se reduce.

Además, según apuntan, la pirámide poblacional apunta que las jubilaciones tendrán una tendencia a la baja en los próximos años, lo que combinado con la evolución de médicos en activo llevará a equiparar la cifra con los que se jubilan en un plazo, previsiblemente, de cuatro años.

Se observa un cambio de una pirámide poblacional en forma de 'pirámide invertida' en 2019, a 'reloj de arena' en 2024, mientras se considera "muy probable" que la del 2029 sea una pirámide con una base ancha, de más médicos jóvenes que mayores, lo que puede llevar, han advertido, a una situación no deseada si no se toman medidas oportunas.

REPOSICIÓN DE JUBILACIONES

El estudio da por demostrado que las jubilaciones que se preveían "se están reponiendo", por lo que entienden que la explicación de falta de médicos "no puede ceñirse a la tasa de reposición", sino a como se distribuyen, como se gestionan (jornada laboral) y el mapa sanitario que los contiene.

Consideran por eso "mandatorio" poner en marcha reformas "urgentes", no sólo son autonómicas, para que "no esté en peligro la viabilidad del sistema sanitario, y para ello, aunque no se pueda hacer un pacto global por la sanidad, que sería lo deseable, si es posible pactos en aspectos concretos entre las organizaciones profesionales, administración, partidos políticos y fuerzas sociales para que se pueda dar la mejor asistencia a toda la población de la forma más equitativa posible".

El número de médicos activos es muy diferente según provincias. Esto puede suponer, advierten, desigualdades entre ellas porque puede conllevar un problema en el desarrollo profesional y en la homogeneidad de asistencia de los ciudadanos.

Así, se da el caso de que en Ávila y en Soria se ha reducido el número de médicos activos en función de la población --médicos activos por 100.000 habitantes--. En el primer caso ha pasado de 410 en 2019 a 392 en 2024 y en el de la provincia soriana, de 526 a 462.

En el conjunto de la comunidad, la media ha pasado de 447 médicos por 100.000 habitantes en 2019 a 468 en 2024. En este año se sitúan por debajo de la media Segovia, con 399; Ávila, con 392; Burgos, con 425; Palencia, con 444; León, con 430 y Soria, con 462.

Por encima de la media figuran solo Valladolid, 555 y Salamanca, con 536.

También existen diferencias notables dentro de áreas de la misma provincia, como en el caso de León, donde las zonas de salud de la capital presentan 481 médicos por cada 100.000 habitantes (por encima de la media de la comunidad), pero la zona de El Bierzo solo tiene 340 por 100.000. De hecho, el número de médicos por habitante del Área de el Bierzo es la más baja de toda la comunidad.

Existe también una importante diferencia en los médicos en formación, pues Valladolid y Salamanca --las dos provincias con facultad de Medicina actualmente-- concentran entorno el 50 por ciento de toda la formación de la comunidad, la concentración excesiva tiene un efecto negativo en su formación, y además debemos tener en cuenta la importante colaboración que realizan en la asistencia.

TENDENCIAS "PREOCUPANTES"

El informe señala tendencias "preocupantes" en varias provincias, como la pérdida de médicos activos progresiva en Soria, la mencionada baja tasa de médicos por 100.000 habitantes en El Bierzo; y el descenso de médicos activos en Ávila, que estiman que "puede ser algo puntual y no una tendencia".

En conclusión, el informe apuesta por articular medidas para corregir esas tendencias, como por ejemplo mecanismos para solucionar las plazas de difícil cobertura.