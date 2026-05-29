Una colisión entre dos turismos corta un carril de la A-62 en San Miguel del Pino (Valladolid)

Aviso del accidente de la DGT. - DGT

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos turismos en la A-62 a la altura de San Miguel del Pino (Valladolid), sentido Salamanca, provoca, al menos, un herido y obliga a cortar un carril de la citada vía.

Según informa el 1-1-2, el accidente se ha producido a las 11.23 horas en el kilómetro 145. Se ha dado aviso a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

Los avisos alertan de un herido, un varón de unos 60 años, que s encuentra consciente pero con sangre en la cara.