Colomina (OTAN) afirma que "ninguno" de los miembros tiene dudas sobre el compromiso de España con la Alianza Atlántica

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, ha defendido que "ninguno" de los estados miembros de la Alianza Atlántica tiene dudas del compromiso de España con la organización, al tiempo que ha asegurado que ese compromiso se "manifiesta de muchas maneras, tanto políticas como económicas" en uno de los contextos de seguridad "más complejos e inestables" en décadas".

Lo ha hecho en el marco de su intervención en las II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos celebradas en Segovia, donde ha analizado el actual contexto de transición del orden internacional.

Precisamente, el alto cargo de la OTAN ha señalado que la Alianza se enfrenta all contexto de seguridad "más complejo e inestable" en décadas" y ha subrayado las decisiones adoptadas en la cumbre de 2025 para reforzar la capacidad operativa de la Alianza, que incluyen el objetivo de alcanzar un cinco por ciento del PIB en gasto en defensa de aquí a 2035, destinado tanto a capacidades militares como a resiliencia e innovación industrial.

En relación con la guerra en Ucrania, ha incidido en mantener el apoyo a Kiev y en aumentar la presión sobre Rusia --la "única manera de llevar a la mesa de negociaciones a Putin--, al tiempo que ha advertido de las consecuencias globales del conflicto y de la implicación de actores como Corea del Norte, China o Irán.

Asimismo, ha abordado los retos procedentes de la Vecindad Sur y ha defendido un enfoque de seguridad de 360 grados que permita atender simultáneamente los desafíos del este y del sur, ante fenómenos como la inestabilidad regional, el terrorismo o las tensiones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

Por último, Colomina ha destacado la importancia de foros como estas jornadas para la reflexión estratégica a largo plazo y ha apuntado a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara como una cita clave para consolidar las decisiones de la Alianza, en un momento en el que ha reclamado reforzar la unidad transatlántica y la cooperación con socios internacionales.