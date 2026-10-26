El comercio atlántico durante la Antigüedad Tardía centra este miércoles una jornada científica en la ULE

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá este miércoles el seminario 'Comerciando en el Atlántico durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VII)'. - ULE

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá este miércoles el seminario 'Comerciando en el Atlántico durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VII)', una jornada científica dedicada al estudio de las redes comerciales y los intercambios económicos que conectaron distintos territorios atlánticos durante este periodo histórico.

El encuentro, organizado por el grupo de investigación Historia y Arqueología y el Área de Historia Medieval, analizará el papel del océano Atlántico como espacio de comunicación e intercambio, con especial atención a las rutas marítimas, la circulación de mercancías y las relaciones comerciales entre las diferentes regiones costeras.

La sesión permitirá profundizar en las dinámicas económicas y las conexiones entre territorios durante la Antigüedad Tardía, un periodo de transformación histórica en el que los intercambios marítimos desempeñaron un papel relevante en las relaciones entre las comunidades, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El seminario se celebrará de 9.00 a 11:.00 horas en el salón de grados de la Facultad y será impartido por Adolfo Fernández Fernández, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Vigo y especialista en el estudio del comercio durante la Antigüedad Tardía. La iniciativa se enmarca en las actividades de difusión e intercambio científico en el ámbito de la investigación histórica y arqueológica.