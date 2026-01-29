El comercio minorista de Castilla y León creció un 2,3% en 2025, 1,8 puntos menos que en España

Imagen de archivo de una pescadería en un mercado - JCYL

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista de Castilla y León registró un aumento medio de sus ventas en 2025 del 2,3 por ciento, 1,8 puntos por debajo de la media de España que creció un 4,1 por ciento y anotó en este caso su mayor alza desde el año 2015 y encadena su quinto año consecutivo de crecimiento tras un 2020 negro para el sector como consecuencia de la pandemia, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y si se compara diciembre de 2025 con diciembre de 2024 el aumento de las ventas del comercio al por menor fue del 6,1 por ciento, mejor dato en este caso que la media donde subió un 4,7 por ciento, tasa ocho décimas superior a la del mes anterior.

Con el repunte interanual del país, la facturación del comercio minorista encadenó 18 meses consecutivos de alzas.

Por su parte, en cuanto el empleo, el comercio minorista de Castilla y León elevó su ocupación un 0,6 por ciento de media en 2025, algo menos de la mitad que en España, donde creció un 1,4 por ciento, cinco décimas menos que en 2024 y 2023.

En comparación con el mes anterior la ocupación aumentó dos décimas en Castilla y León, dos menos que en el resto del país (0,4 por ciento) y respecto diciembre del año anterior la empleabilidad subió siete décimas, una menos que en España (0,8 por ciento).

Con el incremento de la ocupación nacional se encadenan también cinco años consecutivos de repuntes de la ocupación. Pese a ello, esta tasa del 1,4 por ciento es la menos pronunciada desde 2021, cuando el empleo en el sector avanzó un 0,7 por ciento.

