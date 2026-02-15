Comienzan a regresar usuarios de la residencia de Aldeamayor desalojada tras desbordarse un arroyo

VALLADOLID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La residencia privada Jireysa, situada en la Urbanización Golf de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), comienza a recuperar la normalidad con el realojo de sus usuarios después de que el pasado viernes el desbordamiento de un arroyo próximo anegara parte de las instalaciones.

Desde la dirección del centro se ha enviado un mensaje a los residentes indicando que ya pueden regresar. Primero lo harán los que están con las familias, mientras que los que se encuentran reubicados en otros centros lo harán a lo largo del lunes ya que para ello necesitan coordinarse con los servicios sociales.

En la residencia se encontraban alojadas 45 personas, de ellas 23 con movilidad reducida. Los internos fueron recogidos el viernes por familiares o personas cercanas, con la excepción de 19 personas que presentaban movilidad reducida a las se ha trasladado a otras residencias para la tercera edad.