La compañía Eugenia Manzanera interpretará este domingo '¡Ay qué lío!' en el Teatro Liceo de Salamanca

Imagen de la interpretación de ‘¡Ay qué lío!’ de la compañía Eugenia Manzanera que se realizará mañana en el Teatro Liceo de Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Eugenia Manzanera interpretará este domingo, 15 de marzo, en el Teatro Liceo de Salamanca la obra'¡Ay, qué lío!', un espectáculo dentro de la programación cultural destinada especialmente a familias.

Se trata de una teatral que se centra en el concepto del tiempo, por lo que propone reflexionar sobre diferentes formas de entenderlo como el tiempo atmosférico, el que "dicen que se pierde", el que "vuela tan deprisa que mueve las manillas del reloj" o el relacionado con los tiempos verbales.

Además, '¡Ay, qué lío!' se presenta como una "fiesta divertida" en la que intervienen distintos personajes que invitan al público a que participe en el juego escénico, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La obra no desarrolla una única historia sino varias situaciones conectadas por "el absurdo del tiempo o el tiempo del absurdo", e introduce preguntas sin respuesta y momentos que animan al público a que reflexione desde el humor y el juego teatral, lo que resulta en "un lío divertido, loco, absurdo y poético".

La obra ha sido escrita por Eugenia Manzanera y la dirección corresponde a Marieta Monedero, mientras que la interpretación corre a cargo de Eugenia Manzanera y Jorge Arche.

Las entradas para asistir a la representación tienen un precio de seis euros y se encuentran disponibles en la taquilla del Teatro Liceo y a través de la página web www.ciudaddecultura.org.