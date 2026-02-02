Comunidad Seminci 2026 acerca el cine de autor a Ávila, Béjar, La Bañeza, Ponferrada, Salamanca y Soria . - SEMINCI

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Comunidad Seminci arranca el 11 de febrero un ciclo itinerante que acercará cuatro películas internacionales, en un total de 24 proyecciones, a Ávila, Béjar, La Bañeza, Ponferrada, Salamanca y Soria hasta el 29 de mayo. El programa de 2026 incluye cuatro largometrajes estrenados en la 69ª edición de Seminci, celebrada en octubre de 2024, procedentes de cinematografías tan diversas como la estadounidense, italiana, francesa y noruega: Blue Sun Palace, de Constance Tsang; Vermiglio, de Maura Delpero; La receta perfecta, de Louise Courvoisier, y Sex, de Dag Johan Haugerud.

Esta iniciativa conjunta de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y la Filmoteca de Castilla y León nació en 2021 con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura cinematográfica y al cine de autor en toda la región.

Comunidad Seminci pretende replicar el espíritu del festival más allá de su cita otoñal habitual, ampliando la difusión de películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Valladolid proyectadas en sus versiones originales subtituladas. De este modo, el público castellano y leonés de otras capitales, y de localidades más pequeñas, puede acceder a propuestas cinematográficas menos comerciales, fomentando una cultura cinéfila de calidad en la comunidad autónoma.

La nueva edición de Comunidad Seminci cuenta con la colaboración imprescindible de los ayuntamientos de las ciudades donde tendrán lugar las proyecciones, en este 2026 el programa se abrirá en febrero en Salamanca, dentro de la programación habitual de la Filmoteca, y en Ávila, Béjar, La Bañeza, Ponferrada y Soria.

CUATRO MIRADAS HUMANISTAS

La selección de 2026 ofrece un mosaico de estilos y temas que refleja la diversidad y riqueza del cine contemporáneo de autor, con una fuerte presencia de mujeres cineastas. Responde también al compromiso de Seminci de dar visibilidad a nuevas voces cinematográficas. Todas ellas abordan, desde ángulos diversos, temas universales como la identidad, las relaciones humanas o la memoria.

El programa incluye el retrato intimista de la comunidad china inmigrante en Nueva York que propone Blue Sun Palace. La ópera prima de Constance Tsang, una de las voces más prometedoras del cine indie estadounidense, es un delicado retrato de la amistad entre dos mujeres inmigrantes chinas que trabajan en un salón de masajes del barrio de Flushing, en Nueva York. Cuando una tragedia inesperada irrumpe en sus vidas, la película explora, con una puesta en escena íntima, el duelo, la soledad y la búsqueda de afecto.

Vermiglio es, en contraposición, un drama rural ambientado en los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial, galardonado con el Gran Premio del Jurado en Venecia. Dirigido por la cineasta italiana Maura Delpero (Hogar, Mención Especial del Jurado en Locarno en 2019), Vermiglio narra la historia de una joven que se enamora de un desertor, un vínculo que alterará el equilibrio familiar y social de la comunidad. La película reflexiona sobre el peso de la tradición, el deseo y las heridas del pasado, con ritmo pausado y profunda atención al paisaje como personaje narrativo.

El ciclo continúa con La receta perfecta (Holy Cow), la luminosa comedia dramática francesa dirigida por la debutante Louise Courvoisier que conquistó por partida doble al jurado y al público de Seminci en 2024 al ganar el premio Punto de Encuentro y el Premio del Público. La historia de la lucha de un joven quesero por salvar la granja familiar combina con delicadeza realismo social, ternura y la celebración del mundo rural como espacio de resistencia y aprendizaje vital. La película combina realismo social y ternura para retratar el tránsito hacia la madurez.

Completa la programación de Comunidad Seminci Sex (Sexo en Oslo), la audaz exploración de Dag Johan Haugerud sobre identidad masculina, deseo y libertad emocional. Los actores noruegos Jan Gunnar Roise y Thorbjorn Harr ganaron ex aequo el premio al mejor actor en la 69ª Seminci por sus interpretaciones de dos hombres heterosexuales que empiezan a replantearse sus certezas alrededor de su sexualidad a raíz de dos sucesos que sacuden sus vidas.

Dag Johan Haugerud, conocido por títulos como Barn (2019), ganadora del Oso de Plata en Berlín, Beware of Children e I Belong, es uno de los autores más singulares del cine noruego actual. Sex forma parte de su trilogía sobre el deseo y las relaciones humanas, que continuó con Amor en Oslo (Love) y Dreams, Oso de Oro del Festival de Berlín en 2025.