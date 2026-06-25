La comunidad venezolana de Valladolid se moviliza para enviar ayuda a afectados tras terremotos: "Esto apenas empieza"

La comunidad venezolana de Valladolid se moviliza para enviar ayuda a los afectados tras los terremotos: "Esto apenas empieza" - AVEVA

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Venezolanos en Valladolid (AVeVa) ha organizado una campaña de recogida de ayuda humanitaria destinada a los afectados tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter registrados en el norte del país, porque "esto apenas empieza y no va a ser una recogida de un día, tiene que ser constante".

Así lo ha trasladado la presidenta de la asociación, Julianny Durán, en declaraciones a Europa Press, en las que ha detallado que la iniciativa pretende reunir alimentos no perecederos, agua, ropa, material de primeros auxilios y productos básicos para hacer frente a una emergencia que ha afectado especialmente a las zonas de La Guaira y el distrito capital.

La campaña, denominada 'Ayuda Humanitaria para Venezuela', se desarrollará los días 27 y 28 de junio en la sede de Ropero Amigo, situada en la Plaza Marqués de Suances de Valladolid.

Los organizadores recogerán alimentos no perecederos, agua, ropa, material de primeros auxilios, productos infantiles, cajas para embalaje y aportaciones económicas destinadas a sufragar los costes de envío de la ayuda al país sudamericano.

Durán ha explicado que la iniciativa surge de la experiencia acumulada por la asociación en anteriores emergencias y de la necesidad de actuar con rapidez ante una situación que ha sorprendido a la comunidad venezolana residente en España.

"Sabemos más o menos cómo accionar porque ya vivimos una situación similar con la tragedia de Vargas y también colaboramos durante la DANA", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "todas las manos que sumen serán bienvenidas".

La presidenta de AVeVa ha indicado además que algunos venezolanos residentes en Valladolid conocen casos de personas afectadas por el terremoto, especialmente en las zonas de La Guaira y el distrito capital, una de las áreas más castigadas por el desastre.

"Lo más complicado será la logística para el envío, pero mientras más manos se sumen y todos aportemos un granito de arena será posible", ha concluido.