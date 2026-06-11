El concejal Horcajo defiende el acceso "de todos" al Casco Antiguo de Segovia y rechaza limitar el paso a no residentes

El concejal portavoz José Luis Horcajo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Obras, Servicios e Infraestructuras, y portavoz municipal del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, ha rechazado este jueves el planteamiento de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (AVRAS) sobre la restricción de acceso al Casco Histórico para vehículos de no residentes, y ha rechazado que los vecinos de esta asociación consideren como 'suyo' el Casco Histórico, respecto al resto de ciudadanos de la capital.

Horcajo ha respondido así a las preguntas de la rueda de prensa habitual tras la Junta de Gobierno semanal, cuando ha valorado las críticas hechas por AVRAS al tráfico rodado por las calles del recinto histórico, manifestadas en un reciente escrito donde se denuncia que "la saturación de vehículos continúa intensificándose año tras año sin que se adopten medidas efectivas" y ha pedido restringir el acceso a no residentes.

Horcajo ha sostenido que "todos somos ciudadanos de Segovia" y que todos tienen derecho a acceder al Casco Histórico y a toda la ciudad.

Según el portavoz municipal, el comunicado de AVRAS "es equivocado, porque te expulsaría del casco histórico". El portavoz municipal ha reconocido que hay momentos de saturación, pero ha apuntado que en otras franjas horarias la circulación fluye sin dificultad y hay "muchos momentos en los que no hay dificultad para aparcar".

En este contexto, el concejal ha abordado también el estado del proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya ordenanza fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por deficiencias procedimentales.

Horcajo ha indicado que el Ayuntamiento ha respondido ya a las alegaciones presentadas durante la información pública y que se encuentra a la espera de que los servicios técnicos den el visto bueno para continuar con la tramitación, sin ofrecer un plazo concreto de entrada en vigor.

En cuanto a la preocupación vecinal por el tráfico en otro punto de Segovia, en la calle San Gabriel, el concejal ha trasladado la "preocupación" del equipo de gobierno ante las demandas de la Plataforma Vecinal de Afectados por el Tráfico, constituida en abril de 2026 y que agrupa a residentes que llevan casi una década trasladando quejas a las sucesivas administraciones municipales, por el elevado tráfico ligero y pesado que cruza por su calle, con alta intensidad en gran parte del día.

Los vecinos han documentado nueve incidentes y accidentes en el entorno de la calle entre octubre de 2023 y junio de 2026, y han calificado de insuficientes las medidas anunciadas hasta la fecha. Horcajo ha reconocido que San Gabriel es "un eje importante de la ciudad" y que resulta "complicado" alterar los flujos circulatorios.

Ha descartado exponer "soluciones que no se pueden hacer, debido a la economía de la ciudad", y se ha referido a ideas que en algún momento previo a la gestión del actual equipo municipal salieron a la opinión pública, como un túnel o un puente, imposibles por su inviabilidad económica, y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha cumplido compromisos previos como la eliminación de una parada de autobús, la implantación de la limitación de velocidad a 30 km/h, la instalación de pasos de cebra elevados y el marcado en el pavimento del nuevo límite de velocidad impuesto en esa vía (los citados 30 kilómetros por hora como velocidad máxima).

SEGURIDAD EN EL BARRIO SAN MILLÁN.

El tercer asunto de calado abordado por el portavoz municipal ha sido la situación de seguridad en el barrio de San Millán, donde el pasado 5 de junio se registró una agresión con arma blanca que ha generado alarma entre los vecinos. Horcajo ha subrayado que la seguridad ciudadana "no depende del Ayuntamiento" y que corresponde a la Policía Nacional, a través de la Subdelegación del Gobierno, resolver este tipo de incidencias. Ha aclarado que la Policía Local presta apoyo cuando se lo solicitan, pero que la competencia sobre la seguridad ciudadana "es de la Subdelegación".

Sobre la posibilidad de celebrar una reunión conjunta con los vecinos, el portavoz no la ha descartado, aunque ha condicionado su convocatoria a que sea la Subdelegación quien la promueva, dado que se trata de materia de orden público.

En el capítulo de acuerdos de la Junta de Gobierno, el órgano ejecutivo municipal ha aprobado diversas resoluciones. En el área de Personal, se ha subsanado un error material en la expedición de nombramientos de dos oficiales de carrera y se ha tramitado la reincorporación al servicio activo de un bombero conductor.

En Urbanismo, se han concedido licencias de derribo y nueva construcción en distintos puntos de la ciudad, incluyendo un edificio de catorce viviendas en la calle Independencia.

También se ha aprobado una licencia para la instalación de un ascensor en un edificio de la calle San Francisco y se ha liquidado una ayuda a una comunidad de propietarios para la realización de una inspección técnica de edificio.

ACTUALIZACIÓN ALQUILERES SOCIALES

En Servicios Sociales, se han actualizado al alza las rentas de dos viviendas sociales municipales, que pasan respectivamente de 255 a 435,60 euros y de 185,79 a 273 euros mensuales, como resultado del seguimiento individualizado de las situaciones de vulnerabilidad de las familias beneficiarias.

Se han renovado los convenios de colaboración con la Asociación de Enfermos de Alzheimer, dotado con 30.000 euros, y con la Junta de Cofradías de Segovia, con la misma cantidad, que destinará a apoyar la Semana Santa --declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional-- y otras actividades culturales a lo largo del año.

Un tercer convenio ha dado respaldo al IES Andrés Laguna para la 47ª edición de la Muestra de Teatro Independiente, con una aportación de 2.500 euros.

En Obras y Servicios, se ha aprobado el abono de una subvención a la entidad local menor de Revenga por 14.483,70 euros para adecuación del entorno de la iglesia de San Sebastián, así como una partida del Plan de Asfaltado por valor de 574,89 euros.

El estado acumulado de facturas y certificaciones de obras en contrato ha ascendido esta semana a 884.230,65 euros, mientras que las correspondientes a obras con financiación europea han sumado 10.325,47 euros.

Finalmente, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado tres modificaciones presupuestarias por transferencia de crédito, entre ellas una de 497 euros para completar la partida destinada a la instalación de aseos públicos autolimpiables en la plaza de Artillería y otra de 1.360 euros para abonar la cuota al consorcio de la UNED.