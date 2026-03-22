Concluye la cuarta edición de El Clasiquillo en Olmedo (Valladolid) tras reunir a unos 180 alumnos de toda CyL

Un momento del taller 'Entre Aulas' durante la cuarta edición de El Clasiquillo en Olmedo. - EL CLASIQUILLO

VALLADOLID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Infantil, Joven y Clásico El Clasiquillo ha cerrado su cuarta edición en Olmedo (Valladolid) tras reunir a 180 alumnos de toda Castilla y León, lo que reafirma su "vocación pedagógica" y consolida su modelo de encuentro cultural en el que "formación, exhibición y participación juvenil conviven durante cinco días".

Olmedo ha vuelto a convertirse en un "punto de encuentro" para estudiantes, docentes, compañías y público general, al considerar el teatro "no solo como espectáculo" sino también como "herramienta educativa y espacio de convivencia cultural", según ha destacado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

El director del festival, Javier Pérez, ha indicado que el festival "es cada vez menos de la organización y cada vez más de los niños y jóvenes de Olmedo, de Valladolid y de toda Castilla y León", quienes participan en las actividades y asisten a los espectáculos.

Asimismo, Pérez ha explicado que el festival no se limita a la exhibición sino que constituye un "proyecto cultural con profunda dimensión educativa" y que pretende que "Olmedo continúe en crecimiento como ciudad de teatro".

Todas las actividades se han complementado con una programación artística de "gran calidad" dirigida al público infantil y juvenil, la cual ha despertado un "interés creciente" y ha reunido a alrededor de 200 espectadores en las distintas representaciones, según ha informado la organización.

En concreto, este domingo por la mañana se ha comenzado con la tercera y última jornada del curso 'Comedia VA', tras la cual el Centro de Artes Escénicas San Pedro ha acogido la representación de '¿Tú de qué cuento eres?', de la Teatro de compañía Pie Izquierdo, en la que los personajes Lucía y Bolinche han protagonizado una "divertida sucesión de encuentros con personajes de distintos cuentos clásicos que irrumpen en la narración".

UN FESTIVAL EN CRECIMIENTO

A lo largo de los cinco días de celebración, alrededor de 180 alumnos de distintos centros educativos de Castilla y León han participado en esta edición para "ampliar su formación" sobre el Siglo de Oro a través de talleres y espectáculos formativos.

El festival arrancó el 18 de marzo con el programa 'Entre Aulas', que reunió a estudiantes de institutos de Burgos, Ólvega, Ávila, Miranda de Ebro, Ledesma y Pedrajas de San Esteban. La jornada culminó con la representación colectiva de 'Buen amante y buen amigo', de Isabel María Morán, interpretada por los propios alumnos, que llenó el teatro y obtuvo una "excelente acogida" por parte del público.

Asimismo, el 19 de marzo cerca de 40 alumnos de Educación Primaria participaron en el espectáculo formativo 'Los rincones del teatro', de Pie Izquierdo, y al día siguiente, estudiantes de Secundaria, Bachillerato de Artes y Formación Profesional asistieron al taller 'Vísteme de espacio', impartido por la misma compañía.

El festival ha reforzado, además, la formación de docentes con el curso 'Comedia VA', dirigido a profesores de Educación Primaria y Secundaria, quienes durante tres jornadas trabajaron en la "creación de proyectos pedagógicos" basados en textos de autores del Siglo de Oro que podrán "trasladar a sus aulas".

TEATRO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Junto a su vertiente formativa, El Clasiquillo ha ofrecido una programación artística dirigida al público infantil y juvenil con espectáculos de "gran calidad" que han "dado vida a los clásicos desde una mirada contemporánea".

Bambalúa Teatro presentó 'Ñam, Ñam', Factoría Teatro representó 'El licenciado vidriera', La Pepepita Teatro interpretó 'Una odisea roquera' y Teatro de compañía Pie Izquierdo cerró la programación escénica con '¿Tú de qué cuento eres?'.

A estas propuestas se sumaron el pasacalles medieval de Los Titiriteros de Binéfar y la instalación poética 'Clásicos que anidan', de Baychimo Teatro.

La respuesta del público fue "positiva" durante todas las jornadas, con "notable asistencia" a los espectáculos y participación activa en talleres formativos, así como en La Escuela de Espectadores, un espacio de diálogo abierto tras cada representación para "compartir impresiones" entre artistas y público, ha destacado la organización del festival.

CELEBRACIÓN PARTICIPATIVA

El festival celebró además el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud con la lectura de un manifiesto a cargo de jóvenes de Olmedo, quienes asumieron un papel activo en la acogida al público y a las compañías participantes para reforzar el carácter "participativo" del encuentro y su apuesta por formar "espectadores críticos y comprometidos con las artes escénicas".

El Clasiquillo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olmedo, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid a través de Valladolid Avanza, TeVeo Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, A la labor cultural-Proyectos de Artes para Convivir, el colectivo vecinal Cultivando Olmedo y Teatro de Compañía Pie Izquierdo.

La producción está a cargo de A la labor cultural-Proyectos de Artes para Convivir, el programa formativo ha sido coordinado por Esther Pérez Arribas, la producción técnica ha sido responsabilidad de Javier Martín del Río y la identidad visual y diseño ha sido obra de Óscar del Amo.