Un avión choca con un vehículo de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

Un grupo de personas en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Edna Leshowitz

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un avión de la aerolínea Air Canada ha colisionado este lunes con un vehículo de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto estadounidense de LaGuardia, situado en la ciudad de Nueva York, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas en el suceso, que ha provocado el cierre de las instalaciones.

La administración de LaGuardia ha indicado en un comunicado en redes sociales que el suceso ha tenido lugar en torno a las 23.40 horas (hora local), antes de detallar que "un vuelo de Jazz Aviation operado en nombre de Air Canada" ha chocado con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate Aéreo y Bomberos que respondía a otro incidente".

Así, ha recalcado que "se activaron de inmediato los protocolos de respuesta ante emergencias" y ha agregado que "el aeropuerto permanece cerrado para facilitar la respuesta (de los servicios de emergencia) y permitir una investigación exhaustiva", sin pronunciarse sobre posibles víctimas.

"El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria está colaborando estrechamente con nuestras aerolíneas asociadas y con las autoridades federales, y proporcionará actualizaciones adicionales a medida que se disponga de más detalles", ha apostillado en su comunicado.

La Policía de Nueva York ha subrayado en un breve mensaje en redes sociales que "debido a un incidente de emergencia en el Aeropuerto de LaGuardia, todas las calles y salidas de autopista que van al aeropuerto están cerradas de forma indefinida". "Esperen retrasos y eviten la zona, dentro de lo posible", ha manifestado.

La aerolínea Jazz Aviation ha confirmado el incidente y ha detallado que el vuelo implicado es el AC8646 de Air Canada, operado por la citada empresa, que cubría la ruta entre Montreal, en Canadá, y Nueva York.

"La lista preliminar de pasajeros indica que el aparato trasladaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes, si bien esto está sujeto a confirmación", ha dicho. "Habrá más detalles en cuanto sea posible", ha puntualizado la aerolínea en su comunicado.